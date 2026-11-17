En medio de una intensa actividad diplomática internacional, el mandatario ucraniano dio a conocer que la administración estadounidense planteó por primera vez la posibilidad de que Ucrania renuncie formalmente al control de la región del Donbás como contrapartida para acelerar su ingreso formal a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Durante un intercambio con periodistas, Zelenski detalló los ejes de la consulta realizada por los enviados de Washington: «Los estadounidenses plantearon una pregunta: ‘¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?’. Era la primera vez que se planteaba». Asimismo, advirtió sobre los riesgos implícitos de este tipo de planteos territoriales: «Esto es peligroso porque, en mi opinión, son precisamente cosas como esta las que conducen a guerras o a escaladas».

El dilema de la seguridad europea y la postura de Kiev

Frente a la propuesta, el jefe de Estado ucraniano recalcó que cualquier decisión de esta magnitud requiere indefectiblemente de un debate profundo y del consenso de la sociedad ucraniana, al tiempo que recordó la postura histórica de su país en defensa de la integridad territorial frente a las exigencias del Kremlin.

Por su parte, reiteró que la arquitectura de seguridad a largo plazo para Europa debe apoyarse firmemente en las instituciones occidentales. «La verdadera seguridad en Europa son la UE y la OTAN. Eso es todo. No hay otra seguridad en Europa», enfatizó, reclamando además a los aliados occidentales mayores sanciones contra Moscú y un flujo constante de asistencia militar para equilibrar la balanza en el frente de combate.

Fuente: Telefe Noticias / DW.