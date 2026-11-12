La industria tecnológica mundial y los mercados financieros atraviesan horas de máxima tensión tras desatarse un escándalo de dimensiones geopolíticas que involucra directamente a Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de Nvidia, la compañía más valiosa del mundo en el desarrollo de chips y hardware para inteligencia artificial.

El epicentro de la tormenta se originó cuando la prensa internacional reveló los vínculos entre el magnate tecnológico y Alice Huang (también identificada como Huang Le), una ciudadana china que operaba en el ámbito tecnológico y del Sudeste Asiático. Según informes de la inteligencia de Estados Unidos, la mujer habría sido utilizada por los servicios de espionaje de Pekín para acercarse al máximo responsable de la firma y obtener información estratégica o facilitar operaciones comerciales con semiconductores de vanguardia, cuya exportación al gigante asiático se encuentra estrictamente limitada por Washington.

Ante la creciente presión pública y mediática, Huang envió un comunicado interno a los empleados en el que reconoció los hechos y pidió disculpas a su familia. “Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice”, expresó el empresario, al tiempo que confirmó su disposición total para colaborar con la auditoría y la investigación interna que el directorio de Nvidia decidió abrir de urgencia.

Paralelamente, el caso encendió las alarmas en el gobierno estadounidense y en Wall Street. Las sospechas no solo giran en torno a la filtración de secretos industriales vinculados a la carrera tecnológica global, sino también a operaciones comerciales millonarias a través de intermediarios como la empresa tecnológica Megaspeed, con sede en Singapur, investigada por un presunto desvío sistemático de procesadores avanzados de Nvidia hacia territorio chino por miles de millones de dólares.

Mientras las autoridades chinas han rechazado categóricamente las acusaciones calificándolas de infundadas, y la compañía sostiene preliminarmente que no existen evidencias de una vulneración directa a su seguridad nacional, el futuro institucional de Jensen Huang al frente del gigante tecnológico permanece bajo revisión constante en medio de caídas bursátiles y reuniones de emergencia del consejo de administración.

Fuente: A24

Fotografía: Archivo / AP / Getty Images