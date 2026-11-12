El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas para distritos del sudoeste bonaerense, para este jueves, y para gran parte del territorio nacional para el viernes.

De acuerdo al reporte del organismo, el jueves comenzaría la inestabilidad y los chaparrones en la franja que abarcan los municipios de Patagones, Villarino, Puan, Saavedra, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Tres Arroyos, San Cayetano, Necochea, Lobería y Adolfo Gonzáles Chaves.

Para el viernes, se esperan tormentas fuertes – con alerta amarilla – en toda la franja central de la provincia, así como el noroeste y el sudeste bonaerense.

(Con información de DIB)