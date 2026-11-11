La cuenta regresiva para la gran definición del fútbol tresarroyense ya está en marcha. Este domingo se disputará la revancha de la final del Torneo Oficial RVD 75 Aniversario, entre Olimpo y Villa del Parque, luego del empate 0 a 0 registrado en el primer encuentro.

En la previa de un partido que promete otra jornada de emociones, en el programa Línea de Juego dialogamos con Agustín Ezama, arquero del conjunto aurinegro, quien compartió sus sensaciones sobre el primer enfrentamiento y las expectativas de cara a la definición.

El guardameta reconoció que el empate dejó un sabor amargo en el plantel de Olimpo, especialmente porque consideraron que habían realizado méritos para quedarse con la victoria.

“Sentimos que nos pesó mucho el desgaste del partido y que merecíamos sacar un resultado positivo. Pero la serie quedó abierta y vamos a ir en busca de hacer nuestro juego en la cancha de ellos”, expresó.

Al analizar el desarrollo del encuentro, Ezama coincidió en que Olimpo tuvo un primer tiempo intenso y favorable, aunque en el complemento Villa del Parque logró emparejar las acciones. También reconoció que el cansancio pudo influir en el rendimiento del equipo.

Sobre las características de una final, consideró que en este tipo de partidos los futbolistas suelen asumir menos riesgos porque cualquier error puede pagarse caro y los detalles terminan siendo determinantes.

La importancia de mantener el arco en cero

El empate sin goles también dejó en evidencia el buen trabajo defensivo de ambos equipos y las intervenciones de los arqueros. Ezama valoró el desempeño de las dos defensas y explicó que el conocimiento mutuo entre los rivales influye en el desarrollo de estos encuentros.

Olimpo lleva tres partidos sin convertir y el propio arquero reconoció que es una cuenta pendiente del equipo.

“Es una cuota que se nos está debiendo y esperamos que sea el fin de semana”, señaló.

De todas maneras, aclaró que el plantel está tranquilo porque genera situaciones de gol y confía en que en algún momento se abrirá el arco.

La revancha tendrá además un escenario diferente, con las dimensiones de la cancha de Villa del Parque, un aspecto que los protagonistas consideran que puede influir para que nuevamente se presente un partido cerrado.

Un título como recompensa al esfuerzo

Para Ezama, conseguir el campeonato con Olimpo significaría cumplir un objetivo muy importante y encontrar una recompensa al trabajo realizado durante toda la temporada.

“Sería cumplir un poco el objetivo y sería muy gratificante ver que todo el esfuerzo del año tenga su recompensa. Pero vamos paso a paso, todavía falta”, manifestó.

El arquero transita su segunda temporada en Olimpo. Surgido futbolísticamente de Agrario, tuvo posteriormente un recorrido que incluyó seis años en Estudiantes de La Plata y dos temporadas en Necochea, antes de llegar a la institución aurinegra.

Además de su actividad como futbolista, trabaja en el club como profesor de divisiones inferiores, lo que fortalece su vínculo con la institución.

Con la serie completamente abierta, Olimpo buscará ahora hacerse fuerte en la cancha de Villa del Parque para intentar quedarse con el título.

El domingo habrá un nuevo capítulo de una final que mantiene la expectativa de todo el fútbol tresarroyense. Noventa minutos —o lo que demande la definición— separan a uno de los dos equipos de la consagración en el Oficial RVD 75 Aniversario.

Foto: Gonzalo Luquez