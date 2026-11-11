El Club 24 de Abril y la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos anunciaron la realización de una nueva edición del Rural Bike solidario, una propuesta deportiva y comunitaria cuya recaudación será destinada a colaborar con el cuartel de Bomberos Voluntarios.

Durante una conferencia de prensa, Luis Cicarelli y Diego Benítez, en representación del Club 24 de Abril, junto a Eduardo Miqueleiz y Oscar Martínez, por la Sociedad de Bomberos Voluntarios, brindaron detalles de la iniciativa y destacaron la importancia de sumar esfuerzos para acompañar a una institución fundamental para la comunidad.

La competencia tendrá como escenario el Circuito de las Lomas, ubicado detrás de la Loma de Campano, un trazado tradicionalmente elegido por los ciclistas tresarroyenses y que hacía tiempo no se utilizaba. La intención de los organizadores también es recuperar este espacio para la actividad deportiva.

Diego Benítez explicó que la prueba contará con dos modalidades:

Promocional: 25 kilómetros, con un valor de inscripción de $25.000.

Competitiva: 50 kilómetros, con un valor de inscripción de $30.000.

La largada y concentración tendrán lugar en el Tiro Federal, institución que nuevamente cedió sus instalaciones para el desarrollo de la actividad.

Los organizadores señalaron que ya se habían superado los 50 inscriptos al momento de la presentación y que el objetivo es alcanzar los 100 participantes. La convocatoria está abierta a ciclistas desde los 13 años.

Las inscripciones se realizan a través de la página de Código Aventura, 3A Eventos Deportivos, sus redes sociales o los teléfonos publicados en los afiches de difusión.

La propuesta no terminará con la competencia. Una vez finalizada la carrera y realizada la entrega de premios, aproximadamente a las 14.30, se pondrá en marcha un cicloturismo familiar, pensado para quienes quieran participar sin necesidad de competir.

El paseo tendrá un costo de $10.000 por persona, mientras que los niños no abonarán inscripción. Podrán sumarse participantes de todas las edades y con cualquier tipo de bicicleta. La inscripción podrá realizarse el mismo día, desde las 10, en el Tiro Federal.

Además, durante la jornada habrá food trucks y servicio de cantina del Club 24 de Abril, para que los asistentes puedan compartir el almuerzo y disfrutar de una jornada diferente.

Por su parte, los representantes de Bomberos Voluntarios agradecieron especialmente el compromiso del Club 24 de Abril y destacaron el trabajo que realizan sus integrantes en beneficio de distintas instituciones de la comunidad.

También remarcaron que el club viene de organizar una pollada solidaria con muy buena respuesta y que ahora vuelve a realizar un importante esfuerzo para colaborar con los bomberos.

La iniciativa combina deporte, recreación y solidaridad, con el objetivo de reunir a la comunidad tresarroyense alrededor de una causa que reconoce la permanente vocación de servicio de los Bomberos Voluntarios.