Más de 50 jugadores de las divisiones juveniles del Tres Arroyos Rugby & Hockey Club (TARHC) emprenderán este jueves 12 de noviembre una gira deportiva a Mendoza, donde vivirán una experiencia que trasciende lo estrictamente competitivo: representar a su institución, a Tres Arroyos y a la provincia de Buenos Aires, compartir jornadas con otros clubes y fortalecer los valores que transmite el rugby.

La delegación participará del tradicional torneo Cura Primo 2026, organizado por Marista Rugby Club, cuyas competencias se desarrollarán los días 14 y 15 de noviembre. Se trata de un encuentro de gran convocatoria, que reunirá a 30 clubes de distintos puntos del país y también de Chile, con instituciones de Rosario, Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Chaco, Tucumán, Río Negro, Santa Fe y Mendoza, entre otras procedencias.

En diálogo con Radio 3 Continental, Diego Argüello, uno de los padres que trabajó en la organización del viaje, contó que la iniciativa comenzó a gestarse en marzo, cuando desde el club surgió la posibilidad de llevar a los juveniles a participar de un torneo de estas características.

Uno de los aspectos más destacados de esta gira es el trabajo colectivo que permitió hacerla realidad. Desde el comienzo, los padres organizadores se plantearon un objetivo: que los chicos pudieran financiar su propio viaje y que el costo no recayera exclusivamente sobre las familias.

Para conseguirlo, los juveniles llevaron adelante distintas campañas de venta de productos regionales, con el acompañamiento de productores y de la comunidad. Entre los productos comercializados estuvieron el dulce de leche La Chavense, el aceite de oliva Rumaroli, las nueces Los Laureles y la miel Los Hermanos de Orense.

Según explicó Argüello, mediante este trabajo lograron cubrir aproximadamente el 80% del costo total de la gira.

«Fue una enseñanza para ellos también», destacó el organizador, al explicar que los chicos pudieron comprender que, a través del esfuerzo, la organización y el trabajo en equipo, podían acercarse a un objetivo que parecía lejano.

La experiencia también dejó una enseñanza que excede lo económico: los jugadores aprendieron a comprometerse con un proyecto colectivo, a trabajar por sus compañeros y a valorar cada etapa del camino.

Además de la participación en el torneo Cura Primo, la categoría M18 del TARHC disputará un cuadrangular amistoso en Mendoza, luego de las gestiones realizadas durante varios meses por los organizadores.

El encuentro tendrá como escenario las instalaciones de Rivadavia Rugby Club, en Guaymallén, y contará con la participación de equipos mendocinos y de San Rafael, entre ellos Rivadavia, Banco de Mendoza, Peumayén y San Jorge, según el programa informado por la organización.

La jornada incluirá también un tercer tiempo extendido, una instancia que forma parte de la esencia del rugby y que permite compartir experiencias y fortalecer los vínculos entre las delegaciones.

Argüello destacó especialmente el trabajo realizado para establecer contactos con diferentes instituciones mendocinas. Durante el año mantuvieron conversaciones con alrededor de 20 clubes, buscando alternativas para que los juveniles pudieran sumar partidos y conocer distintas realidades deportivas.

La organización también contempló el alojamiento y la alimentación de los jugadores. La delegación se hospedará en el Club Alemán de Mendoza, que cuenta con instalaciones preparadas para recibir contingentes deportivos.

El viaje comenzará este jueves a las 14.30, con salida desde las instalaciones del club en San Agustín. Está previsto arribar a Mendoza el viernes por la mañana.

Ese primer día estará destinado a recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la Plaza Independencia, el Cerro de la Gloria y el Parque General San Martín. También visitarán las instalaciones del Club Mendoza Regatas y del Club Los Tordos, donde compartirán una comida.

La intención es que los chicos puedan conocer diferentes instituciones, sus instalaciones y la cultura deportiva de una provincia con una fuerte tradición rugbística.

En la entrevista, Argüello hizo hincapié en que no se trata de un viaje de egresados ni de un paseo, sino de una gira deportiva, en la que los jugadores tendrán la responsabilidad de representar los colores de su club y los valores que los identifican.

«Ellos van a mostrar su camiseta y llevar nuestros valores a otras provincias y a otros clubes», expresó, resaltando la importancia del respeto, la educación, el compañerismo y la manera de relacionarse con quienes defienden otros colores.

También remarcó una de las enseñanzas fundamentales del rugby: los equipos rivales no son enemigos, sino amigos que comparten la pasión por el mismo deporte.

La gira también abre la posibilidad de generar nuevos lazos institucionales. Durante los contactos mantenidos con clubes mendocinos surgió incluso la posibilidad de que algunas delegaciones visiten Tres Arroyos durante el próximo año.

Desde el TARHC consideran que este tipo de intercambios son fundamentales para el crecimiento deportivo y humano de los juveniles, especialmente para una institución que busca seguir fortaleciendo sus divisiones formativas.