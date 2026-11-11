La música de los años 80 y 90 será protagonista este sábado 14 en una noche especial organizada por Batucada Corazón de León, que invita a la comunidad a viajar en el tiempo con una fiesta temática en la Biblioteca Sarmiento, ubicada en Moreno 334.

En diálogo con Radio 3 Continental, Claudia Roncoli adelantó los detalles de la propuesta e invitó a todos a sumarse a una celebración en la que la consigna será recuperar la vestimenta, los ritmos y el espíritu de aquellas décadas.

La fiesta comenzará a las 22 horas y contará con la musicalización de José Torraca, quien tendrá a su cargo una selección de los grandes éxitos de aquella época.

La invitación incluye también animarse a recuperar prendas y estilos guardados en el placard. Habrá premios para el mejor vestuario retro y para el mejor bailarín, bailarina o pareja, por lo que la organización propone que los asistentes se sumen a la temática, aunque aclaró que no es obligatorio concurrir caracterizado.

Además, habrá servicio de cantina con precios populares y seguridad durante toda la noche.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 hasta este jueves a las 24 horas. Posteriormente, el costo será de $15.000.

Para adquirirlas se puede realizar una reserva o solicitar el servicio de entrega a domicilio comunicándose al 2983 607121. También están disponibles a través de las redes sociales de Batucada Corazón de León en Instagram, Facebook y TikTok.

La celebración tendrá un significado especial para la agrupación, ya que el domingo 15 de noviembre cumplirá ocho años de trayectoria.

Roncoli realizó un balance positivo del camino recorrido y destacó el crecimiento sostenido del grupo, que durante este año tuvo una temporada especialmente satisfactoria, con nuevas experiencias, vestuario e instrumentos.

Actualmente, la agrupación ya comienza a proyectar su participación en los próximos carnavales y trabaja con vistas a una posible presentación en Olavarría, prevista para el 6 de diciembre.

También continúa abierta la convocatoria para quienes quieran incorporarse. No es necesario tener conocimientos previos, ya que se enseña desde cero.

Los talleres se realizan los martes en el predio de la Fiesta Provincial del Trigo, detrás del escenario, con los siguientes horarios:

De 18 a 19: instrumentos.

De 19 a 20: otros instrumentos.

De 20 a 21: bailarinas.

Los sábados, de 17 a 19, se reúnen todos los integrantes para compartir ensayos.

Con una fiesta retro, música para bailar y el festejo de sus ocho años, Batucada Corazón de León propone una noche para reencontrarse con los grandes clásicos de los 80 y 90 y compartir una celebración a puro ritmo.