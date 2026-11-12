El Museo Municipal José A. Mulazzi se prepara para cerrar su agenda anual de actividades con una propuesta cultural tan íntima como convocante. Este viernes 13 de noviembre, en el horario de 18:30 a 20, las instalaciones de la institución recibirán una nueva edición de su tradicional Café Literario, titulado en esta ocasión “¡Ups! ¡Cosas que suceden en Navidad!”.

El evento, que forma parte de la programación especial diseñada en el marco de la Noche de los Museos, estará a cargo de las integrantes de la Compañía de narración oral y escénica “Al Sol como la Cigarra”. La propuesta está pensada exclusivamente para público adulto y busca generar un espacio de distensión frente al trajín de fin de año.

“La idea de este encuentro es, a partir de relatos y anécdotas, reflejar los sentimientos y situaciones que surgen cuando se aproximan las fiestas”, destacaron desde la organización. Asimismo, señalaron que la velada incluirá “humor, reflexión y algo rico y navideño para compartir”, configurando una pausa necesaria para aliviar el cierre del calendario y mirar con optimismo el año próximo.

Desde la administración del museo recordaron que la actividad cuenta con cupos estrictamente limitados. Los interesados en asegurar su lugar pueden adquirir las entradas anticipadas —con un valor de $10.000— comunicándose a través de WhatsApp al número 2983-401490 hasta este jueves 12 de noviembre.