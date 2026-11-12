La agrupación Pasión de Arrabal volverá a encontrarse con el público tresarroyense con una nueva propuesta musical y bailable. En esta oportunidad, la cita será este viernes 13 de noviembre, a partir de las 21, en el Club Municipal, con una milonga que combinará distintos ritmos y tendrá además un importante objetivo solidario.

En diálogo con Línea de Juego, Karina Yáñez contó que la noche contará con la participación de artistas invitados y bailarines de la agrupación. Si bien el tango y la milonga serán protagonistas, también habrá espacio para el folclore y la cumbia, especialmente después de la medianoche, con la intención de que nadie se quede sentado y todos puedan disfrutar de una noche diferente.

La propuesta incluirá servicio de cantina y una consumición con la entrada, que contempla una empanada y un vaso de bebida.

Más allá del encuentro artístico, la actividad tendrá un propósito especial: recaudar fondos para que tres parejas de Pasión de Arrabal puedan viajar a Mendoza, donde participarán de una final sudamericana de danza vinculada a Flavio Mendoza.

Yáñez explicó que el viaje implica una importante inversión económica, ya que contempla traslados y estadía durante el fin de semana largo.

Entre los participantes se encuentra una de las parejas más jóvenes de la agrupación, que llega con una motivación especial luego de haber obtenido 98 puntos sobre 100 en una competencia anterior, reconocimiento que le permitió alcanzar el mayor puntaje de todo el certamen.

Además, los bailarines vienen de participar en los Juegos Bonaerenses, en La Plata, y de competir en distintas modalidades, como tango escenario y tango salón.

La referente de Pasión de Arrabal destacó que estas presentaciones también representan una oportunidad para que los bailarines puedan ensayar frente al público y seguir preparándose para los próximos desafíos.

La milonga comenzará a las 21 horas en el Club Municipal. Las entradas anticipadas tienen un valor de 10.000 pesos, mientras que en puerta costarán 12.000 pesos. En ambos casos incluyen una consumición.

Las reservas pueden realizarse a través de los integrantes de la agrupación y sus redes sociales.

La invitación está abierta tanto a quienes saben bailar tango como a quienes simplemente quieran disfrutar del espectáculo, compartir una buena noche y colaborar con el sueño de los bailarines de Pasión de Arrabal.