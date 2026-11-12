La comisión de Acción Social del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos abordó una agenda de temas relacionados con la salud pública, el cuidado ambiental y distintas problemáticas que preocupan a la comunidad.

En diálogo con Línea de Juego, la concejal de Fuerza Patria y presidenta de la comisión, Patricia Zurita, explicó que uno de los principales puntos de la última reunión fue la visita de la directora de Bromatología y Zoonosis, Eliana Rossi, convocada a partir de la inquietud planteada por dos proteccionistas ante la cantidad de perros sueltos, sin dueño y sin castrar.

Durante el encuentro se analizaron las herramientas disponibles para intervenir en estas situaciones. Zurita explicó que el área municipal puede actuar en la vía pública, pero no ingresar a propiedades privadas, y destacó el trabajo que se viene realizando mediante campañas de castración en distintos barrios.

En ese sentido, señaló que durante noviembre se realizaron alrededor de 300 castraciones, una cifra considerada positiva, aunque reconoció que todavía existen dificultades para lograr que los vecinos acerquen sus animales a los operativos barriales.

También hizo referencia al trabajo conjunto con PACMA para atender situaciones vinculadas con perros territoriales, especialmente aquellos que fueron abandonados y reciben alimento de los vecinos. Explicó que cuando estos animales presentan conductas agresivas o persiguen a ciclistas y niños, deben intervenir los organismos correspondientes.

Zurita destacó que, de acuerdo con lo expuesto en la comisión, ha disminuido considerablemente la cantidad de perros que circulan por las calles, aunque consideró necesario continuar con las campañas de concientización y tenencia responsable.

Otro de los asuntos que continúa en tratamiento es la elaboración de un sistema de registro y control de los envases de agroquímicos.

La concejal explicó que se busca establecer un mecanismo que permita identificar a quienes utilizan estos productos y garantizar la trazabilidad de los envases, desde su entrega hasta su devolución.

Entre las alternativas analizadas aparece la posibilidad de implementar un sistema de identificación mediante códigos QR, que permita realizar un seguimiento más efectivo.

La iniciativa viene siendo trabajada durante todo el año, con la participación de Gestión Ambiental, representantes de Campo Limpio, productores y otros sectores vinculados a la actividad.

Por otra parte, Zurita destacó la conformación de un Consejo Consultivo de Medio Ambiente, surgido a partir de la preocupación por la erosión costera y el impacto de los fenómenos climáticos sobre las playas del distrito.

En ese ámbito ya se realizaron dos encuentros con la participación de especialistas y representantes de distintas instituciones. Entre ellos estuvieron el científico del CONICET Federico Isla, Gabriel Francia, integrantes del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Ingenieros, además del intendente Pablo Garate en la primera reunión.

El objetivo es analizar alternativas para mitigar el avance de la erosión, particularmente en Claromecó y la zona de Dunamar, uno de los sectores más afectados.

Entre las posibilidades que se pusieron sobre la mesa figura la instalación de disipadores de olas y mecanismos que permitan recuperar y devolver a la costa parte de la arena que se pierde.

Zurita señaló que se trata de una problemática que requiere un abordaje permanente y el aporte de especialistas, instituciones y autoridades.

De esta manera, la presidenta de la comisión repasó una agenda de trabajo que combina problemáticas cotidianas de los vecinos con iniciativas ambientales de largo alcance, varias de las cuales continúan en análisis dentro del Concejo Deliberante.