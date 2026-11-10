La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos informó a la comunidad que, debido al extravío de uno de los ejemplares físicos de su rifa institucional, resolvió anular de manera inmediata y definitiva el número 877.

Desde la institución aclararon que el número 877 queda completamente fuera de circulación y no tendrá validez alguna.

Asimismo, remarcaron que, aun en el caso de que el ejemplar extraviado sea encontrado por alguna persona, no otorgará derecho a reclamo, premio ni beneficio de ningún tipo.

De esta manera, Bomberos Voluntarios dio a conocer la situación para evitar posibles inconvenientes y llevar claridad a quienes participan de su tradicional rifa institucional.