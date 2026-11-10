Una destacada actuación tuvieron los atletas de la Escuela Municipal de Atletismo Los Correcaminos de Tres Arroyos en la competencia desarrollada en Mar del Plata, en el marco de los 21K, que convocaron a más de 13.000 participantes y también incluyeron pruebas de 10 y 5 kilómetros.

El gran protagonista tresarroyense fue Ulises Sanguinetti, quien consiguió el segundo puesto de la clasificación general de los 10 kilómetros y se quedó con la victoria en la categoría de 46 a 50 años, con un tiempo de 31 minutos y 53 segundos. Finalizó apenas nueve segundos detrás del ganador, Agustín Contreras.

Sanguinetti contó que estuvo al frente de la competencia durante prácticamente todo el recorrido y que recién después de los nueve kilómetros su rival consiguió sacar una pequeña diferencia.

«Fui en punta durante prácticamente toda la competencia, hasta pasados los nueve kilómetros. En el último kilómetro Agustín logró hacer una pequeña diferencia y terminó quedándose con la victoria. Estoy muy conforme con la actuación y con haber podido pelear por el triunfo hasta el final», expresó el atleta.

También tuvo una excelente actuación Yanina López, quien alcanzó el octavo puesto de la clasificación general y el segundo lugar en la categoría de 36 a 40 años, con un registro de 40 minutos y 11 segundos.

Los demás representantes de la escuela obtuvieron los siguientes resultados:

Jeremías Ulibarre: 20.º en la categoría de 36 a 40 años, con 38:10.

Mauro D’Anunzio: 14.º en la categoría de 26 a 30 años, con 39:46.

Beatriz Montes: 6.ª en la categoría de 21 a 25 años, con 49:08.

Paz Villamarzo: 86.ª en la categoría de 26 a 30 años, con 1:01:48.

Mabel Montes: puesto 105 en la categoría de 21 a 25 años, con 1:09:11.

En la distancia principal de 21 kilómetros, Mariana Balmaceda consiguió el octavo puesto en la categoría de 31 a 35 años, con un tiempo de 1 hora, 36 minutos y 9 segundos.

Por su parte, Eduardo Ridino finalizó 24.º en la categoría de 51 a 55 años, con 1h33’33». Gisela Marco ocupó el puesto 94 en la categoría de 36 a 40 años y Belén Yannacone terminó 391.ª en la categoría de 41 a 45 años.

En los 5 kilómetros, Rodrigo Alanis tuvo una sobresaliente actuación, con un registro de 15 minutos y 32 segundos, que lo ubicó noveno en la clasificación oficial. Sin embargo, debido a las dificultades para avanzar en la multitudinaria largada, su tiempo neto lo posicionó en el cuarto lugar.

En tanto, Rubén Montes alcanzó el tercer puesto en su categoría.

De esta manera, Los Correcaminos volvieron a representar a Tres Arroyos en una de las competencias más convocantes del país, con actuaciones destacadas en las tres distancias y un nuevo gran resultado de Ulises Sanguinetti, que estuvo muy cerca de quedarse con la victoria en los 10 kilómetros.