Se disputó la primera fecha de la definición de las Copas de Oro y Plata de Primera División del fútbol femenino de la Liga Regional Tresarroyense, con seis encuentros y varios resultados contundentes.

En la Copa de Oro, Colegiales tuvo una actuación sobresaliente y goleó 6 a 1 a El Nacional. Los tantos del Escolar fueron convertidos por Evelyn Quintela, Janet Del Arciprete, Estefanía Ancho, Cristina González (en dos oportunidades) y Magalí González. Rocío Mancilla marcó el único gol de las Decanas.

Por su parte, Independencia fue contundente en Adolfo Gonzales Chaves, donde superó 5 a 0 a Argentino. Dayana Acosta fue la gran figura con un hat-trick, mientras que Romina Colantonio completó el marcador con dos conquistas.

En el estadio Roberto Bottino, Huracán derrotó 2 a 0 a Garmense, con goles de Manuela Gallucci y Ayelen Rodríguez.

En cuanto a la Copa de Plata, Villa del Parque comenzó demostrando su poderío al golear 7 a 0 a Olimpo. Milagro Martínez anotó cuatro tantos, Cielo Paulino convirtió dos y Oriana Quintana completó la goleada.

Además, Central se impuso por 1 a 0 ante Huracán Ciclista, con un tanto de Vanessa Duarte.

Finalmente, en el clásico disputado en De la Garma, Agrario se quedó con los tres puntos frente a Juan E. Barra, gracias a un gol de Jasmín de la Torre.

De esta manera, quedó en marcha la definición de ambas copas, que se disputan bajo el formato de hexagonal todos contra todos, una modalidad que promete varios capítulos de competencia y paridad en la lucha por los respectivos títulos.

Resulrados

INDEPENDENCIA 5 vs. 0 ARGENTINO

HURACAN 2 vs. 0 GARMENSE

COLEGIALES 6 vs. 1 EL NACIONAL

CENTRAL 1 vs. 0 CICLISTA

VILLA 7 vs. 0 OLIMPO

AGRARIO 1 vs. 0 JUAN E BARRA

Posiciones

Oro

COLEGIALES 3

INDEPENDENCIA 3

HURACAN 3

GARMENSE 0

EL NACIONAL 0

ARGENTINO 0

Plata

VILLA 3

CENTRAL 3

AGRARIO 3

JUAN E BARRA 0

CICLISTA 0

OLIMPO 0

Próxima fecha

GARMENSE vs. EL NACIONAL

ARGENTINO vs. HURACAN

INDEPENDENCIA vs. COLEGIALES

OLIMPO vs. JUAN E BARRA

CICLISTA vs. VILLA

CENTRAL vs. AGRARIO