Se cerró la fase regular de la liguilla del fútbol de Primera División de la Liga Regional Tresarroyense y quedaron definidos los dos equipos que jugarán la final del torneo reducido: Alumni de Orense y Recreativo Claromecó.

Alumni consiguió su lugar en la definición tras vencer por 1 a 0 a Deportivo Garmense, con un gol de Julián Martínez. De esta manera, el conjunto de Orense se adjudicó la Zona A y obtuvo el derecho a disputar la final.

Por su parte, Recreativo Claromecó ya tenía asegurada su clasificación desde la fecha anterior y cerró la fase regular con otro triunfo. El equipo del balneario derrotó 1 a 0 a Argentinos Juniors, con gol de Navarrete, y alcanzó su tercera victoria consecutiva. El resultado dejó sin posibilidades al Bicho Colorado de acceder a la final.

En el restante encuentro de la jornada, Unión se despidió de la competencia con una victoria por 3 a 1 frente a Cascallares, en un partido que solamente servía para completar el calendario.

Ahora, toda la atención estará puesta en la próxima semana, cuando Alumni y Recreativo Claromecó se enfrenten en la final de la liguilla. El ganador tendrá la posibilidad de medirse con San Martín en la promoción.

En juego estará nada menos que un lugar en la máxima categoría del fútbol tresarroyense para la próxima temporada: uno buscará llegar a Primera y el otro deberá continuar compitiendo en el torneo de ascenso.