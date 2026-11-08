Orense se prepara para vivir hoy una jornada especial con la realización de la 5.ª Fiesta del Criollito Asado y Sabores Caseros, que en esta edición tendrá un condimento especial: coincidirá con la celebración del 113.º aniversario de la fundación de la localidad.

La actividad tendrá lugar en el predio ubicado en la intersección de la avenida Josefina Pacheco de Riglos y la Ruta Provincial 72, donde se desarrollará una amplia programación gastronómica, cultural y recreativa para disfrutar en familia.

La jornada comenzará a las 10:30 con el Acto Oficial por el aniversario de Orense. Posteriormente, llegará uno de los momentos más esperados: la competencia gastronómica para elegir al mejor criollito asado, que incluirá una degustación para el público.

Durante todo el día habrá espectáculos infantiles, paseo de emprendedores y artesanos, patios de comidas, food trucks y puestos de venta de carne. Además, el escenario principal recibirá diferentes propuestas musicales y de danza.

El cierre de la fiesta tendrá como protagonista a Los Charros, reconocida agrupación tropical que llegará para ponerle música y ritmo al festejo.

De esta manera, Orense vivirá una nueva edición de una celebración que busca poner en valor sus tradiciones, la gastronomía criolla y el encuentro de la comunidad, en el marco de un nuevo cumpleaños de la localidad.

La entrada será libre y gratuita, por lo que se invita a vecinos de Orense, Tres Arroyos y toda la región a sumarse a esta gran fiesta popular.