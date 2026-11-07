Llegó el momento más esperado del fútbol local. Olimpo y Villa del Parque protagonizarán una final inédita, en un cruce que despierta una enorme expectativa entre los aficionados y que tendrá frente a frente a los dos equipos que dominaron la temporada.

Villa del Parque, conducido por la dupla técnica Anzarda-Luquez, se quedó con el torneo Apertura y fue el equipo que más puntos acumuló en la tabla general. El conjunto del Bosque buscará volver a festejar un campeonato oficial después de 73 años de espera, ya que su última conquista fue el torneo de 1953.

Del otro lado estará Olimpo, ganador del Clausura y segundo en la sumatoria general de puntos. El Aurinegro también tiene una cuenta pendiente: en este 2026 cumplió 80 años sin poder conquistar un campeonato oficial de la Liga Regional Tresarroyense.

Durante la temporada, ambos equipos protagonizaron dos encuentros muy atractivos.

En la cancha de Villa del Parque, Olimpo se impuso por 1 a 0, cuando el conjunto del Bosque ya había asegurado el título del Apertura. En tanto, en el estadio aurinegro igualaron 2 a 2, en otro partido intenso y de ida y vuelta.

El conjunto dirigido por Sergio Mestoi tendría como formación inicial a Ezama en el arco; Allema, Urbistondo, Gauto y Di Salvo en defensa; Romito, Viloria y San Martín en el mediocampo; mientras que Santa Cruz, Rossi y Gálaber integrarían el ataque.

Por el lado de Villa del Parque, la dupla Anzarda-Luquez podría disponer de Charmelo en el arco; Leguizamón, Espinal, Cortés y Fernández en el fondo; Tomás Blas y Santiago Vedda como doble cinco; y un frente ofensivo integrado por Bautista Ozcariz, Jesús Sallago, Franco Fernández y Facundo Leguizamón.

La terna arbitral

El encuentro comenzará a las 20.15 y contará con la siguiente cuaterna arbitral:

Árbitro principal: Luciano García.

Asistente 1: Dalma Cortadi.

Asistente 2: Jonathan Román.

Cuarto árbitro: Leonardo Carrizo.

Olimpo y Villa del Parque tienen una cita con la historia. Uno buscará terminar con ocho décadas de espera y el otro intentará volver a gritar campeón después de más de siete décadas. La expectativa está planteada y la pelota tendrá la última palabra.