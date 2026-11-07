La 17ª fecha del Campeonato Oficial de Primera División de la Asociación Tresarroyense de Básquetbol dejó resultados importantes en la recta final de la fase regular, con movimientos en las posiciones y definiciones de cara a los playoffs.

Uno de los grandes ganadores de la jornada fue Alumni de Orense, que derrotó a Quilmes por 85 a 74 y, al tener ahora la misma cantidad de partidos disputados que sus competidores, recuperó la punta del campeonato.

El Rojito se impuso con parciales de 15-18, 34-21, 18-23 y 18-12. Tomas Goizueta fue elegido como el jugador más valioso del encuentro, mientras que Kevin Zambrano fue el máximo anotador de Alumni con 19 puntos. También se destacaron Manuel Luna y Goizueta, ambos con 17. En Quilmes sobresalieron Marcos Franssen, con 23 unidades, y Juan Ignacio Miguel, con 20.

En el microestadio de la avenida Moreno se disputó el clásico de la ciudad, que terminó con victoria visitante de Huracán sobre Costa Sud por 76 a 60.

El Globo construyó su triunfo con parciales de 17-15, 14-20, 9-15 y 20-26. Matías García fue el goleador del partido con 28 puntos, acompañado por Agustín Bayugar, quien aportó 18.

En Costa Sud, Pablo Rodríguez convirtió 16 tantos y Francisco Pérez Vázquez sumó 13.

Con este resultado, Huracán aseguró el tercer puesto para los playoffs, mientras que Costa Sud finalizará cuarto.

En la lucha por las posiciones que van del sexto al octavo lugar, también hubo resultados determinantes.

Claromecó consiguió una valiosa victoria frente a Club de Pelota por 70 a 55, un resultado que le permitió sacar ventaja sobre el Celeste en la pelea por la clasificación.

Por su parte, Argentino de Tres Arroyos dejó sin posibilidades a Independiente de San Cayetano al vencerlo por un contundente 93 a 69.

La fase regular del campeonato tendrá su cierre el próximo martes, cuando se dispute la última fecha del Oficial de Primera División.

Luego llegará el momento más esperado: los playoffs, que definirán al campeón de la temporada.

Resultados

Fecha 17

COSTA SUD 60 vs HURACAN TA 76

ARGENTINO 93 vs INDEPENDIENTE SC 69

ALUMNI 86 vs QUILMES 74

CLAROMECO 70 vs CLUB DE PELOTA 55

Libre: HURACAN N

Posiciones

ALUMNI 29

HCAN NECOCHEA 28

HURACAN 27

COSTA SUD 24

QUILMES 21

RECREATIVO CL. 21

ARGENTINO 19

CLUB DE PELOTA 19

INDEPENDIENTE SC 16

Próxima fecha

Fecha 18

CLUB DE PELOTA vs ALUMNI

QUILMES vs ARGENTINO

INDEPENDIENTE SC vs COSTA SUD

HURACAN TA vs HURACAN N

Libre: CLAROMECO

Foto: Zona Naranja TA