La política deportiva del distrito suma un hito organizativo con el lanzamiento de los Juegos Tresarroyenses, una propuesta integral destinada a jóvenes que cursan el nivel secundario en establecimientos educativos públicos y privados de todo el partido. El certamen, concebido para fomentar la actividad física, la camaradería y la identidad local, buscará consolidarse además como una plataforma de preparación y experiencia competitiva previa a la cita provincial de los Juegos Bonaerenses.

El eje central de esta edición inaugural residirá en la representación institucional. Los alumnos competirán bajo la bandera de sus respectivas escuelas secundarias, sumando puntos para una tabla general por establecimiento. Al término de las jornadas, las tres instituciones que encabecen el medallero recibirán un reconocimiento traducido en órdenes de compra destinadas a equipamiento o mejoras escolares. Para efectivizar la participación, cada delegación deberá contar con la autorización y el acompañamiento presencial de un profesor o adulto responsable mayor de 18 años.

La oferta deportiva del debut incluirá cuatro disciplinas de fuerte convocatoria entre los jóvenes: FIFA (E-Sports), truco, básquet 3×3 y futsal, divididas en las categorías Sub-15 y Sub-18. La inscripción será totalmente libre y gratuita, permaneciendo abierta desde el lunes 9 hasta el domingo 22 de noviembre sin tope de participantes por colegio. Los formularios y reglamentos ya se encuentran disponibles a través de las redes sociales oficiales de la Dirección de Deportes y Políticas para la Juventud (@cjuventudtsas y @deportestsas) o mediante el canal de comunicación por WhatsApp al 2983-456538.