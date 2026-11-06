En la antesala de una de las citas más esperadas del fútbol de Tres Arroyos, Línea de Juego recibió la visita de Juan José Etcheto, presidente de Olimpo, y José Vacca, titular de Villa del Parque, quienes compartieron sus sensaciones y expectativas de cara a la gran final del campeonato de Primera División.

Será una definición especial, con dos instituciones que buscarán escribir una nueva página en su historia futbolística. Olimpo llega con la ilusión de coronar el año de sus 80 años de vida, mientras que Villa del Parque intentará volver a festejar un campeonato oficial, algo que no consigue desde la década del 50.

Durante la charla, ambos dirigentes coincidieron en la importancia de disfrutar este momento, después de un año de mucho esfuerzo deportivo, económico e institucional.

Etcheto destacó el trabajo realizado por el plantel aurinegro y el cuerpo técnico encabezado por Sergio Amestoy, además del aporte de los jugadores surgidos de las divisiones inferiores. También señaló que conquistar el título sería un homenaje a los fundadores de la institución y una manera inmejorable de cerrar los festejos por los 80 años.

Por su parte, Vacca repasó el recorrido de Villa del Parque durante la temporada. Recordó el gran rendimiento del equipo en el Torneo Apertura y las dificultades que debieron afrontar durante el Clausura. En ese contexto, valoró la respuesta del cuerpo técnico que asumió interinamente y el compromiso de los futbolistas para llegar a esta instancia.

La primera final se jugará este sábado a las 20 horas en el estadio de Olimpo, con apertura de puertas prevista para las 19. Las entradas anticipadas se venderán el viernes de 16 a 21 y el sábado de 11 a 13 en el Alberdi 75. También podrán adquirirse en la cancha.

La revancha tendrá lugar el domingo siguiente, a las 17 horas, en el estadio de Villa del Parque.

En otro tramo de la entrevista, los presidentes abordaron cuestiones vinculadas al presente de los clubes, la importancia de las divisiones inferiores, las dificultades económicas, las lesiones, la formación de nuevos dirigentes y la necesidad de revisar algunos aspectos del formato de competencia de la Liga Regional Tresarroyense.

También hubo coincidencias en destacar el crecimiento institucional y la importancia de fortalecer el sentido de pertenencia de los chicos que forman parte de las distintas actividades.

Finalmente, ambos dirigentes invitaron a los simpatizantes de Olimpo y Villa, y a todos los amantes del fútbol, a acompañar esta definición.

Dos clubes, dos historias y un mismo objetivo: quedarse con el campeonato. La pelota comenzará a rodar y Tres Arroyos ya palpita una gran final.