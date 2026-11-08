La primera final del Torneo Oficial RVD 75 Aniversario entre Olimpo y Villa del Parque terminó sin goles, pero dejó mucho para analizar de cara al segundo encuentro, que se disputará el próximo domingo a las 17 en cancha del Bosque.

Luego del empate 0 a 0 en el estadio aurinegro, recogimos las voces de protagonistas de ambos equipos, quienes coincidieron en destacar la paridad del encuentro y la importancia de los detalles en una definición de estas características.

Sergio Amestoy: «Quisimos tener protagonismo en el juego»

El entrenador de Olimpo, Sergio Amestoy, reconoció que el partido se desarrolló dentro de lo que imaginaban, aunque lamentó que su equipo no pudiera traducir el protagonismo en el resultado.

«Quisimos tener protagonismo en el juego, por momentos lo hicimos, pero no se pudo», explicó el DT, quien también destacó la jerarquía del rival: «Estamos jugando con un equipo que tiene unidades importantísimas y que gana los duelos».

Al analizar el desarrollo, Amestoy consideró que Olimpo se sintió más cómodo durante la primera etapa. «Hicimos un desgaste importante, intentamos jugar asociados como lo hacemos habitualmente, pero en el segundo tiempo fuimos dejando lejos el área y ya no llegamos», sostuvo.

De cara a la revancha, adelantó que deberán replantear algunas cuestiones para buscar la victoria en condición de visitante.

Facundo Charmelo: «La semana que viene podemos ser campeones»

El arquero de Villa del Parque fue uno de los protagonistas de la tarde, con una intervención determinante durante el segundo tiempo que permitió mantener el cero en su arco.

Charmelo describió el encuentro como «un partido duro, un trámite bastante complejo para ambos equipos», y señaló que los dos conjuntos conocen muy bien las características del rival.

Sobre su atajada, explicó: «Fue una jugada muy rápida porque la peinan ahí cerca y, por suerte, pude meter la mano y reaccionar a tiempo».

El guardameta también valoró el esfuerzo colectivo: «Todo el equipo se fue a la vida, corrimos un montón. La sensación es buena, hubiera sido mejor si ganábamos, pero se define de local».

Con confianza de cara al segundo partido, dejó en claro la ilusión del plantel: «Yo creo que la semana que viene podemos ser campeones».

Bautista Ozcariz: «Creo que va a ser una buena final en Villa»

Por el lado de Villa del Parque, Bautista Ozcariz ingresó algunos minutos sobre el cierre, luego de atravesar una molestia física que le había impedido estar en plenitud.

El futbolista reconoció la dificultad del compromiso y destacó las virtudes de Olimpo: «Tienen buenos jugadores, mueven bien la pelota, tienen buenos movimientos y un técnico que también trabaja bien».

Respecto al desarrollo, explicó que Villa sabía que debía realizar un esfuerzo importante para contrarrestar el juego asociado del Aurinegro, especialmente en su cancha.

«En el segundo tiempo nos acomodamos con nuestras armas, bien parados atrás y tratando de salir rápido para adelante. Creo que el equipo estuvo bien», analizó.

Además, llevó tranquilidad sobre su condición física y aseguró que llegará en plenitud para la revancha: «Sí, llego, llego ya con el 100%».

Cristian San Martín: un sabor amargo, pero con confianza para la revancha

El capitán de Olimpo, Cristian San Martín, reconoció que el empate dejó cierta frustración, principalmente porque el equipo buscaba conseguir una victoria ante su gente.

«Un sabor medio amargo, porque creo que fuimos los que más intentamos y quisimos llevarnos el triunfo», expresó.

Sin embargo, valoró que Olimpo mantuviera su identidad futbolística: «No renunciamos a la idea de jugar como lo hicimos todo el año. Creo que lo hicimos bien, intentamos siempre».

San Martín también hizo referencia a la importancia de los detalles en este tipo de definiciones: «Esta clase de partidos, con los equipos y los jugadores que tenés enfrente, se pueden definir por un error».

Consultado sobre si la falta de triunfos y de goles en los últimos encuentros puede generar presión, el capitán consideró que el contexto de una final es diferente y que haber conseguido el título del Clausura les permitió quitarse parte de esa carga.

«Creo que el peso de haber salido campeón ya nos sacó esa presión de que teníamos que ganar. Ahora es un mano a mano y es diferente», reflexionó.

UNA REVANCHA ABIERTA

Con las dos miradas, la de Olimpo buscando recuperar protagonismo y la de Villa del Parque apostando a aprovechar su localía, la definición del Oficial EVD 75 Aniversario promete otro capítulo apasionante.

El 0 a 0 dejó todo abierto. El próximo domingo, desde las 17, en cancha de Villa del Parque, se conocerá quién se queda con el título de Primera División.