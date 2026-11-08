La primera final del Torneo Oficial RVD 75 Aniversario de Primera División terminó con un empate 0 a 0 entre Olimpo y Villa del Parque, en un encuentro que se disputó ante una multitud en el estadio del Aurinegro.

En un partido intenso, con mucha disputa en todos los sectores de la cancha, ninguno de los dos equipos logró imponer un dominio claro. Hubo momentos favorables para ambos, aunque las situaciones de peligro fueron escasas.

Olimpo tuvo una oportunidad muy clara luego de un error del arquero Charmelo. La pelota le quedó a Rossi, pero el guardameta de Villa del Parque consiguió recuperarse y evitó la caída de su arco.

Por el lado del conjunto del Bosque, una de las chances más importantes llegó durante el segundo tiempo, cuando Sama, con una intervención decisiva, evitó que Villa pudiera quedarse con la victoria.

Finalmente, el empate terminó siendo un resultado acorde con lo sucedido en el campo de juego, en una final que dejó la definición completamente abierta.

Más allá de lo futbolístico, uno de los aspectos destacados de la jornada fue el espectacular recibimiento a ambos equipos y la extraordinaria convocatoria de público. El estadio de Olimpo presentó un marco multitudinario que, según las impresiones recogidas durante la jornada, podría haber marcado la mayor asistencia desde su inauguración.

La definición tendrá su segundo capítulo el próximo domingo. Desde las 17 horas, en cancha de Villa del Parque, el equipo local recibirá a Olimpo en la revancha que determinará quién se queda con el título del Oficial 75 Aniversario.

Fotos: Gonzalo Luquez