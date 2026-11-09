El verano comienza a tomar forma en el predio del Club Costa Sud, donde ya se trabaja intensamente en el acondicionamiento de las piletas y los espacios verdes para recibir una nueva temporada de Pequeños Soles, que este año celebrará su 18ª edición.

En diálogo con nuestro medio, Sergio Candia contó que los preparativos incluyen la limpieza de los espejos de agua, la pintura de las piletas y la puesta a punto del parque, tareas que se realizan con anticipación para que todo esté en condiciones al momento de recibir a los chicos y las familias.

La colonia funcionará desde el 14 de diciembre hasta el 19 de febrero, con diez semanas de actividades destinadas a niños de entre 3 y 12/13 años. Para esta temporada se organizarán siete grupos por edades y un equipo integrado por 20 profesores de Educación Física, dos docentes de nivel inicial, guardavidas y personal de las distintas áreas de servicio.

La propuesta contempla distintas modalidades para que cada familia pueda organizar su participación: jornada completa de 10 a 18 horas, media jornada por la mañana, de 10 a 13, o por la tarde, de 13 a 18. También existe la posibilidad de elegir períodos de asistencia de acuerdo con las necesidades familiares.

Candia destacó que la esencia de Pequeños Soles es el disfrute y la recreación, buscando que cada chico viva una experiencia placentera y se retire diariamente con una sonrisa.

Entre las actividades previstas se encuentran las propuestas acuáticas, la ambientación y las clases de natación, las experiencias precampamentiles para los más pequeños y los tradicionales campamentos para los grupos de mayor edad.

También continuarán las kermeses familiares de los viernes, una oportunidad para que los padres compartan actividades con sus hijos. A esto se suman las propuestas artísticas, la velada de cierre de temporada y un viaje especial para los grupos más grandes.

El responsable de la colonia también puso en valor la infraestructura del club, que permite contar con espacios alternativos para los días en que el clima no acompaña. Además de los sectores al aire libre, se dispone de gimnasios, quinchos y otros espacios cubiertos para sostener las actividades.

Las inscripciones comenzaron el 2 de noviembre y quienes se anoten durante este mes tendrán la posibilidad de abonar la temporada en tres cuotas.

La atención se realiza en la sede del Club Costa Sud, sobre avenida Moreno, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. También se contemplan beneficios para grupos familiares, hermanos y convenios con algunos sindicatos.

Candia invitó a las familias que todavía no conocen la propuesta a acercarse, recorrer las instalaciones y conversar con los responsables antes de realizar la inscripción.

En ese sentido, remarcó especialmente la responsabilidad que implica recibir a los chicos durante varias horas: cada grupo cuenta con docentes a cargo, espacios determinados para las actividades dentro y fuera del agua, sectores para la merienda y lugares específicos para cambiarse.

Finalmente, adelantó que la pileta libre podría habilitarse el sábado 12 de diciembre, mientras que la colonia comenzará el lunes 14. Una vez finalizada, la pileta libre continuará funcionando hasta fines de febrero.

Con los preparativos en marcha, Pequeños Soles comienza a transitar la cuenta regresiva para una nueva temporada de verano, renovando una propuesta que ya forma parte de la historia recreativa del Club Oriverde y de muchas familias tresarroyenses.