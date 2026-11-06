La ONG PACMA lanzó una campaña de socios con un objetivo concreto: conseguir 5.000 colaboradores que permitan garantizar mensualmente el alimento de los casi 300 perros que actualmente viven en el refugio.

Para contar los detalles de la iniciativa, Sol Bruno y Lorena Tenaglia, referentes de la organización, visitaron los estudios de Radio 3 Continental y explicaron la difícil situación económica que atraviesa la institución, además de las distintas alternativas para colaborar.

Según detallaron, actualmente el gasto mensual destinado exclusivamente a la alimentación de los animales oscila entre 4 y 5 millones de pesos. Por eso, la propuesta consiste en establecer una cuota social equivalente al valor de un kilo de alimento, que actualmente representa $1.060 mensuales.

La intención es alcanzar los 5.000 socios y poder cubrir de manera estable ese gasto, permitiendo que la organización destine sus esfuerzos de recaudación al resto de las necesidades del refugio.

Las referentes explicaron que existen distintas modalidades para sumarse a la campaña:

Débito en la factura de CELTA.

Mercado Pago mediante débito automático.

Transferencia bancaria, con recordatorios mensuales a través de WhatsApp.

Pago en efectivo en la feria de PACMA.

Actualmente, la organización cuenta con alrededor de 260 colaboradores distribuidos entre las distintas modalidades de aporte, una cifra que refleja el desafío que representa alcanzar la meta propuesta.

Para asociarse o recibir información se puede contactar a PACMA a través de sus redes sociales, Facebook e Instagram, o comunicarse al 1564 7249, correspondiente al WhatsApp de socios.

Durante la entrevista, Bruno y Tenaglia señalaron que la tarea cotidiana requiere mucho más que alimento. Entre los gastos se encuentran la atención veterinaria, medicamentos, vacunación, desparasitación, pipetas, mantenimiento del predio, alquiler de la feria y reposición de medias sombras.

También remarcaron que necesitan recuperar la participación de voluntarios. Actualmente son apenas cinco o seis las personas que concurren habitualmente a colaborar con las tareas del refugio.

Quienes deseen acercarse para pasear a los perros o dar una mano deben comunicarse previamente a través de las redes sociales, para que alguien pueda recibirlos, orientarlos y explicarles qué animales pueden salir a pasear.

Otro aspecto destacado fue la cantidad de perros que encontraron una familia fuera de Tres Arroyos. Bahía Blanca y Buenos Aires se convirtieron en destinos de numerosas adopciones, muchas de ellas concretadas gracias a la difusión en redes sociales y al acompañamiento de otras organizaciones proteccionistas.

Las referentes destacaron la emoción que representa seguir las historias de esos animales y ver cómo pasan de vivir en un canil a disfrutar de una familia.

PACMA también continúa generando recursos mediante distintas propuestas. La feria funciona de lunes a viernes en Betolaza 284, donde se pueden encontrar prendas y otros artículos.

Además, ya preparan la venta de calendarios y agendas para fin de año, productos que tuvieron una muy buena respuesta del público en ediciones anteriores.

Entre las próximas actividades, anunciaron que el próximo 21 llevarán la feria itinerante a Claromecó y que también prevén realizar una feria especial de Navidad durante diciembre.

Finalmente, Sol y Lorena hicieron especial hincapié en la importancia de la castración de perros y gatos como herramienta fundamental para evitar la reproducción no deseada y prevenir enfermedades.

En Tres Arroyos, las castraciones son gratuitas y se pueden solicitar turnos por WhatsApp al 2983 413403. También se puede recurrir a PACMA para recibir orientación y ayuda con el traslado cuando sea necesario.

Las referentes insistieron en la importancia de la tenencia responsable: que cada mascota tenga un hogar, reciba atención veterinaria y cuente con los cuidados necesarios.

La campaña de los 5.000 socios busca transformar pequeñas colaboraciones individuales en una ayuda colectiva capaz de sostener el funcionamiento del refugio. Como resumieron durante la charla, el aporte de $1.060 mensuales puede parecer pequeño, pero multiplicado por miles de personas puede marcar una enorme diferencia en la vida de los animales.