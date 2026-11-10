El Grupo de Cultura de la Sociedad Italiana de Tres Arroyos invita a la comunidad a participar de un nuevo encuentro de “Cinema con aperitivo”, una propuesta que ya se convirtió en una tradición para disfrutar de la gastronomía y el cine italiano.

La actividad se realizará este miércoles 11 de noviembre, a las 20:30, en el salón de planta baja de la institución, ubicado en avenida Moreno 137.

Como es habitual, la velada comenzará con un aperitivo que incluye tragos y comida, para luego dar paso a la proyección de una película italiana con subtítulos en español. El valor de la entrada es de $12.000 e incluye toda la propuesta.

Una comedia sobre los cambios de la vida

En esta oportunidad se proyectará “Poveri noi”, una comedia de 2025 dirigida por Fabrizio Maria Cortese.

La historia gira alrededor de una familia adinerada y presuntuosa que, luego de una mala inversión, queda repentinamente al borde de la bancarrota.

Los padres intentan ocultarles la difícil situación económica a sus hijos, pero pronto todo comienza a desmoronarse. Sin dinero ni privilegios, el padre deberá aceptar la ayuda de un antiguo compañero de instituto, con quien no mantiene contacto desde hace treinta años.

La propuesta invita a compartir una noche diferente, con cine, sabores y un espacio de encuentro en torno a la cultura italiana.