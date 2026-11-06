La Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos invitó formalmente a toda la comunidad a participar de la cuarta edición del Encuentro Coral de Tres Arroyos, un hito cultural que volverá a reunir a exponentes del canto vocal e institucional en el distrito.

La jornada musical se llevará a cabo el próximo sábado 14 de noviembre, a partir de las 19:30 horas, teniendo como escenario principal el Hall del Palacio Municipal, ubicado en Avenida Rivadavia 1.

La organización general de la actividad está a cargo del ensamble El Vocal de Cámara, agrupación dependiente de la propia cartera cultural comunal. Desde la gestión local convocan a vecinos y visitantes a sumarse a esta propuesta artística con acceso libre y abierto.