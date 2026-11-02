La escuela de danza dirigida por Nora Solfanelli se prepara para celebrar la edición número 31 de «Reencuentro con la Danza», una propuesta tradicional que tendrá lugar el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre en el Teatro Municipal de Tres Arroyos.

En diálogo con Radio 3 Continental, Solfanelli expresó su satisfacción por llegar a una nueva edición, luego de un año de mucho trabajo y preparación. «Estamos muy contentos, ya está todo listo, faltan limpiar algunos números, que siempre hay algo para mejorar», comentó.

La directora reconoció que fueron años difíciles para la institución, especialmente a partir de la pandemia, que interrumpió parcialmente la actividad y generó dificultades para recuperar el ritmo de trabajo. Sin embargo, destacó que la escuela continúa creciendo y que, después de cinco años, comienza a recuperar su actividad con mayor impulso.

La velada ofrecerá un recorrido por distintas expresiones artísticas, con el ballet clásico como una de las principales bases de formación, además de danza contemporánea y danzas de carácter.

El espectáculo incluirá danzas tradicionales francesas, italianas y rusas, además de tango y otras expresiones, en una propuesta que busca mostrar la diversidad de estilos que forman parte de la preparación de los bailarines.

Solfanelli también destacó el trabajo compartido con Candela Zúpez, quien se desempeña como profesora de danza contemporánea y se convirtió en una pieza fundamental para el crecimiento de la escuela.

Candela comenzó su formación con Nora desde muy pequeña y, después de estudiar danza contemporánea, regresó para sumarse al equipo docente. «Para mí es mi mano derecha, porque me resuelve un montón de problemas. Además, es una chica creativa, rápida y trabajadora», señaló la directora.

Asimismo, valoró el acompañamiento de otras alumnas de larga trayectoria que colaboran con la institución y contribuyen a sostener el trabajo cotidiano.

Las entradas tienen un valor de 15.000 pesos y pueden adquirirse en la sede de la escuela, de 17.30 a 21, según informó Solfanelli.

La directora explicó que la intención es ofrecer un precio accesible para que las familias puedan acompañar a los bailarines y disfrutar de un espectáculo de aproximadamente dos horas y media.

Además, recomendó adquirir las localidades con anticipación, debido a que la venta venía registrando una buena respuesta.

Más allá de la presentación anual, la escuela también trabaja en otro importante desafío. El 22 y 23 de noviembre, bailarinas de la institución participarán en una competencia internacional en Buenos Aires, luego de obtener destacados resultados en Mar del Plata.

Solfanelli contó que las alumnas consiguieron premios tanto en las presentaciones individuales como en danza contemporánea, con reconocimientos para las más pequeñas y las bailarinas de mayor edad.

Por estos días, el grupo continúa preparándose y reuniendo los recursos necesarios para afrontar la competencia.

Mientras tanto, la expectativa está puesta en el reencuentro con el público local. Después de meses de ensayos y dedicación, la edición número 31 de «Reencuentro con la Danza» será la oportunidad de mostrar el trabajo de todo un año y renovar el vínculo de la escuela con la comunidad de Tres Arroyos.