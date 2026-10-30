La banda local Arlequines festejará sus diez años de existencia el viernes 13 de noviembre a las 22.30 horas en el Centro Cultural La Estación.

Con altibajos, luces y sombras propias de un camino largo, el grupo se mantiene activo y llega a este festejo con ganas de seguir difundiendo su último lanzamiento, “Tentando a la Suerte”, el cual fue editado a fines de 2025.

Conformada por Emanuel Fredes, Santiago Echeverría, Matías Elcuaz y Federico Palladino, Arlequines desplegará todo su repertorio en una noche que promete muchas sorpresas y amigos invitados.

Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada a través del Instagram @arlequinesok a un valor de $15 mil.