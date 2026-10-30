El Museo Municipal José A. Mulazzi anunció la apertura de la exposición fotográfica «Brumario», del fotoperiodista y productor agropecuario Lucas Chillemi. La inauguración oficial tendrá lugar el próximo viernes 6 de noviembre a las 20:00 en la Sala I. Jaka de la institución, con entrada libre y gratuita.

La propuesta, organizada en el marco del mes de la Tradición argentina, reúne una cuidadosa serie de imágenes en blanco y negro centradas en la vida de campo. El proyecto propone una lectura visual que combina el paisaje de la llanura, la presencia de los animales, la impronta de la maquinaria agrícola y la tarea cotidiana de los trabajadores rurales, integrados como protagonistas del entorno en un trabajo de registro documental desarrollado a lo largo de varios años.

El autor de la obra, Lucas Sebastián Chillemi Dosio, es fotógrafo profesional egresado de la escuela Motivarte, técnico en producción agropecuaria e integrante de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA). En esta oportunidad, el realizador articula su experiencia técnica en el ámbito agrario con la fotografía documental para ofrecer una perspectiva profunda sobre la identidad del sector. La muestra permanecerá abierta a los visitantes hasta el 2 de diciembre, y podrá recorrerse de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 19:00.