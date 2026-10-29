La búsqueda interior, la conexión con la naturaleza y el autoconocimiento serán los ejes de una propuesta que Patricia Irazar llevará adelante en Tres Arroyos. La terapeuta holística, radicada en el balneario Orense desde el año 2000, ofrecerá una actividad que combinará reflexión, meditación y la presentación de un libro acompañado por un oráculo de creación propia.

La iniciativa surgió a partir de años de observación y contemplación de los paisajes de la costa, las playas y los pinares de la región. A través de fotografías tomadas durante ese tiempo, Irasar fue construyendo una herramienta que reúne imágenes de la naturaleza con reflexiones y conocimientos vinculados a distintas disciplinas.

El resultado fue un oráculo de 33 cartas, que incluye fotografías del mar, atardeceres y cielos estrellados, entre otros paisajes. Cada carta incorpora mensajes y reflexiones relacionados con el reiki, las constelaciones familiares, el chamanismo y otras herramientas que la autora fue incorporando a su recorrido personal y de formación.

A partir de esa experiencia, también desarrolló un libro de autoconocimiento, con el propósito de compartir los aprendizajes que fue reuniendo a lo largo de los años.

Aprender a mirar hacia adentro

Durante una entrevista, Irasar explicó que su interés por estas temáticas comenzó hace varias décadas, cuando tenía alrededor de 30 años y empezó a estudiar distintas disciplinas vinculadas al crecimiento personal.

Con el paso del tiempo, comprendió que el aprendizaje no depende únicamente de los libros o los conocimientos adquiridos, sino también de las experiencias cotidianas y de la manera en que cada persona enfrenta las dificultades.

“La vida te pone a prueba y ahí es donde tenés las herramientas para poder seguir adelante”, reflexionó.

Para la terapeuta, uno de los principales desafíos consiste en aprender a aceptar aquello que no se puede controlar y reconocer las propias emociones y reacciones.

En ese sentido, destacó la importancia de detenerse en medio de las obligaciones cotidianas, el ruido y las exigencias externas para poder escucharse y observarse.

“El mayor problema del ser humano es que le cuesta mucho aceptar, y conocerse es parar”, sostuvo durante la charla.

Una actividad para conectar con uno mismo

La propuesta no se limitará a la presentación del libro. La jornada incluirá una charla sobre autoconocimiento, la enseñanza de técnicas de respiración y una meditación guiada. Finalmente, Irasar presentará su libro y el oráculo de 33 cartas, en una experiencia que busca integrar los distintos aspectos de su trabajo.

La autora señaló que su intención es transmitir herramientas que puedan ayudar a las personas a conocerse mejor y afrontar las situaciones de la vida desde otra perspectiva.

La actividad será libre y gratuita, y también se sorteará un ejemplar del material entre los presentes.

La invitación está dirigida a todas las personas interesadas en el crecimiento personal, la reflexión y la búsqueda interior, en un espacio pensado para hacer una pausa, conectar con las propias emociones y descubrir nuevas formas de mirar la vida.