Este viernes 30 de octubre, a las 10:30 horas, se llevará a cabo la inauguración oficial de los nuevos juegos infantiles instalados en la tradicional Plaza del Árbol —ubicada en Plaza Pellegrini, en la dirección Isabel La Católica 436— en la ciudad cabecera del distrito.

La obra forma parte de las intervenciones urbanas impulsadas por la comuna para renovar los espacios públicos, dotándolos de infraestructura moderna, segura y adecuada para el esparcimiento de las infancias y el disfrute de las familias del sector. Desde el municipio convocaron a toda la comunidad a sumarse a la celebración y a conocer las mejoras realizadas en el predio.