La concejal de Tres Arroyos Cecilia del Águila abordó distintos temas vinculados con el desarrollo turístico del distrito, las concesiones en las localidades balnearias y la preocupación por la erosión costera, una problemática que afecta a diferentes puntos de la región.

En una entrevista con Radio 3 Continental, la edil destacó que, tras un segundo llamado a licitación, un residente de Claromecó resultó adjudicatario de la concesión del parador de la Posta del Faro, un espacio considerado estratégico para la localidad.

Según explicó, en el primer llamado, cuya apertura de sobres se realizó el día posterior al temporal del 21 de septiembre, no se habían presentado oferentes. Finalmente, el segundo procedimiento permitió avanzar con la adjudicación y comenzar los trabajos necesarios para poner a punto el establecimiento.

Del Águila valoró la participación de residentes locales en las concesiones, al considerar que estas oportunidades permiten generar ingresos, impulsar el empleo y dinamizar la economía de las localidades.

No obstante, señaló que hubiera sido conveniente realizar el proceso licitatorio con mayor anticipación, para evitar que los trabajos de acondicionamiento se desarrollen tan cerca del inicio de la temporada turística.

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la erosión costera, una problemática que preocupa a los municipios del sur bonaerense.

La concejal explicó que, junto a representantes legislativos de otras localidades, participa de un espacio denominado Concejales de la Costa del Sur de la Provincia de Buenos Aires, conformado para abordar de manera conjunta las dificultades que afectan al litoral de la región.

El grupo ya mantuvo encuentros en Monte Hermoso y trabaja en la organización de una nueva reunión en Claromecó. La intención es sumar a concejales de Coronel Dorrego y de otras localidades, además de promover la participación de organizaciones y representantes de la sociedad civil.

Del Águila remarcó que el objetivo es evitar que las reuniones queden como acciones aisladas y avanzar hacia una política sistemática y sostenida en el tiempo para abordar la erosión y proteger las costas.

La próxima convocatoria buscará fortalecer el intercambio entre los representantes de los distintos distritos y avanzar en una agenda común frente a una problemática que excede los límites de cada municipio.

Por otra parte, la concejal se refirió al trabajo que lleva adelante desde la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes del Concejo Deliberante.

Según indicó, a partir de los pedidos de distintos prestadores de servicios de Claromecó, Reta y Orense, se realizaron convocatorias para escuchar sus inquietudes y analizar propuestas vinculadas con la actividad.

El objetivo de estos encuentros es conocer las necesidades del sector y trabajar sobre iniciativas que permitan mejorar las condiciones para quienes desarrollan actividades comerciales y turísticas en las localidades del distrito.

De esta manera, la agenda de trabajo contempla tanto el fortalecimiento de los servicios turísticos como la búsqueda de respuestas regionales para los problemas ambientales que afectan a la costa.