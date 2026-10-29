El trabajo formativo del Tres Arroyos Rugby & Hockey Club (TARHC) sigue dando sus frutos con la participación de jugadores de la institución en las convocatorias de la Unión de Rugby del Sur.

Iván García, uno de los entrenadores del club, brindó detalles sobre el proceso de selección de los juveniles y explicó que, durante el año, se realizan diferentes convocatorias para que los jugadores entrenen en Bahía Blanca y sean evaluados.

Según indicó, los encuentros se llevan adelante aproximadamente cada 15 días o una vez por mes, dependiendo de la época del año. A partir de ese trabajo, se realiza una selección de los jugadores que integran las distintas categorías.

En la categoría Menores de 16 años (M16) estuvieron preseleccionados los jugadores del TARHC Bautista Trujillo, Álvaro Ross y Damián Delacal.

También habían sido convocados Francisco Quintana de Iloreto y Mateo Ávalos, aunque no pudieron asistir por motivos personales.

García explicó que, luego de los entrenamientos desarrollados durante el año, los jugadores de esta categoría participaron de un encuentro amistoso frente a un seleccionado de Chubut.

Por su parte, Manuel Argüello fue citado para la convocatoria de Menores de 17 años (M17), una categoría en la que participó de una competencia diferente.

En su caso, integró el proceso correspondiente al denominado Top 12, un torneo en el que participan seleccionados de distintas provincias.

De esta manera, los juveniles del TARHC continúan sumando experiencias en instancias de formación y competencia que les permiten medirse con jugadores de otros clubes y avanzar en su desarrollo deportivo.

Las convocatorias representan, además, un reconocimiento al trabajo que se realiza en las divisiones formativas de la institución tresarroyense.