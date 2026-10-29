Ciro Bravo volvió a destacarse en el BMX y alcanzó el subcampeonato latinoamericano, un resultado que premia su constancia, esfuerzo y dedicación. El joven deportista de Tres Arroyos participó de tres jornadas de competencia en San Juan, donde se desarrollaron pruebas correspondientes al Campeonato Argentino, Sudamericano y Latinoamericano.

En diálogo con Radio 3 Continental, Ciro contó que el segundo puesto en el Latinoamericano se definió por la sumatoria de puntos obtenidos en las distintas competencias internacionales, luego de sus participaciones anteriores en Perú y Colombia.

La preparación para competir presenta desafíos adicionales para el tresarroyense, ya que Tres Arroyos no cuenta con una pista de BMX para entrenar. Ciro llegó a San Juan el jueves previo a la competencia y pudo realizar una prueba en el circuito, aunque las condiciones climáticas, con mucho viento, limitaron esa posibilidad.

El joven explicó que las carreras duran aproximadamente 45 segundos y que la estrategia resulta fundamental para llegar en las mejores condiciones a la final. Durante las primeras mangas clasificatorias, busca administrar el esfuerzo para reservar energía, mientras que entre las series aprovecha los descansos para recuperar fuerzas y relajar los músculos.

En su desarrollo deportivo también cuenta con el acompañamiento de un equipo de profesionales. A través del Programa de Talentos de la Municipalidad, dispone de acceso a gimnasio, nutricionista, kinesiología y asistencia psicológica, herramientas que contribuyen a su preparación integral.

El calendario todavía no terminó. A fines de noviembre se disputará en Mendoza la última fecha del Campeonato Argentino, correspondiente a un certamen de nueve jornadas que define sus posiciones mediante la acumulación de puntos. Actualmente, Ciro se ubica tercero en la tabla y, si logra participar de esa competencia, tendrá la posibilidad de avanzar al segundo puesto.

Además, el piloto se encuentra ante otro desafío deportivo: la posibilidad de cambiar de categoría, pasando de novicios a expertos, un nuevo paso en su crecimiento dentro de la disciplina.

Durante la entrevista, Ciro expresó su alegría y orgullo por los resultados obtenidos, mientras que su familia destacó el esfuerzo que implica competir a este nivel sin disponer de una pista de entrenamiento en su ciudad.

Antes de despedirse, agradeció especialmente a su mamá, a su papá y a toda su familia por el apoyo permanente, y también al comercio Universo Las Medias, de Tres Arroyos, por colaborar para que pudiera viajar y participar de las competencias.

Con el subcampeonato latinoamericano ya conseguido, Ciro Bravo se enfoca ahora en la posibilidad de cerrar el año con otro gran resultado en Mendoza.