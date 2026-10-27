El sábado 24 de octubre se desarrolló en el Polideportivo Municipal de Tres Arroyos el Torneo Integración Federal de Taekwon-Do, organizado por Integración Federal, cuya escuela local es liderada por la Sabum Nim Karina Arana, V Dan.

El encuentro contó con la presencia del GM Ebel Barat, IX Dan, secretario de CATIF, mientras que la dirección del torneo estuvo a cargo del maestro Martín López, VII Dan.

La competencia reunió a representantes de Rosario, Venado Tuerto, Necochea y La Pampa, además de una numerosa delegación de la escuela local El Dojang Tres Arroyos.

El certamen abarcó todas las categorías y tuvo como uno de sus puntos destacados la participación de deportistas en la modalidad de Taekwon-Do Adaptado, quienes recibieron el reconocimiento y los aplausos de competidores, familiares y público presente.

Desde la organización destacaron el nivel técnico de los participantes de todas las edades, el trabajo ordenado y justo de jueces y árbitros, y el clima de compañerismo que acompañó el desarrollo de la jornada.

Las gradas del Polideportivo se vieron colmadas de familiares y público, que alentaron a los competidores y participaron de sorteos con importantes premios. Además, los presentes pudieron disfrutar de un variado bufete a cargo de El Caldero de la Bruja.

La actividad concluyó con una emotiva ceremonia de premiación, que contó con la presencia del director de Deportes municipal, profesor Facundo Liébana.

Finalmente, la Asociación Civil El Dojang agradeció a la Dirección de Deportes, a las empresas que acompañaron el evento y a toda la comunidad por colabo