La localidad de De la Garma fue escenario el domingo por la mañana de una nueva edición de Garmense Corre, competencia que contó con una importante participación de atletas y en la que los representantes de la Escuela Municipal de Atletismo Los Correcaminos de Tres Arroyos cumplieron destacadas actuaciones.

La actuación más sobresaliente fue la de Yanina López, quien se quedó con el triunfo en la clasificación general de los 10 kilómetros, con un tiempo de 38 minutos y 50 segundos para completar el recorrido de casi 10 kilómetros. La atleta volvió a demostrar su gran presente deportivo, luego de haber ganado recientemente la carrera de EATA, ratificando su lugar entre las mejores corredoras de la ciudad.

En la clasificación general masculina también se destacó Jeremías Ulibarre, quien, luego de su gran actuación en la Maratón Dino Tinelli, volvió a competir y consiguió el tercer puesto de la general con un registro de 34 minutos y 22 segundos. Además, se ubicó segundo en la categoría de 35 a 39 años.

Otro de los representantes de Los Correcaminos que tuvo una gran jornada fue Santiago Landriel, ganador de la categoría de 30 a 34 años, con un tiempo de 36 minutos y 51 segundos.

Por su parte, Damián Mariani logró su mejor registro personal, completando la prueba en 39 minutos y 04 segundos, resultado que le permitió alcanzar el tercer puesto en la categoría de 35 a 39 años.

También tuvieron una destacada participación Mauro Fazaro, segundo en la categoría de 25 a 29 años con un tiempo de 36 minutos y 43 segundos, y Kevin Pereira, quien finalizó segundo en la categoría de 30 a 34 años, con un registro de 37 minutos y 17 segundos. Otro podio para el equipo fue el Guillermo Jatib en 45 a 49 años, 2° con 41’02».

De esta manera, los atletas de la Escuela Municipal de Atletismo Los Correcaminos volvieron a representar a Tres Arroyos con muy buenos resultados, sumando triunfos, podios y marcas personales en una nueva competencia del calendario regional.