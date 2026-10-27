El pádel sigue creciendo en Tres Arroyos y una de las apuestas para sostener ese desarrollo es el trabajo con los más chicos. Kiwi Padel organizó durante el fin de semana un torneo que reunió a unos 14 participantes de entre 5 y 14 años, con representantes locales y de otras localidades de la región.

En diálogo con Radio 3 Continental, Alan, integrante de Kiwi Padel, contó que el complejo mantiene desde sus comienzos un fuerte compromiso con la formación de niños y adolescentes. La propuesta convoca tanto a alumnos de la escuela local como a chicos que entrenan en otros clubes y se suman a estas jornadas deportivas.

La competencia se dividió en tres categorías: Escuelita, destinada generalmente a chicos de 5 a 7 años; Vale Todo, para participantes de entre 7 y 10 años; y Junior, que abarca hasta la categoría Sub 14. También hubo presencia de chicos de localidades de la zona, entre ellas Claromecó.

Alan explicó que la escuela funciona de manera estable los lunes y miércoles, con grupos organizados de acuerdo con la edad y el nivel de juego. En ese sentido, remarcó la importancia de sostener estos espacios de formación para garantizar el crecimiento del pádel y generar nuevas oportunidades para los jóvenes deportistas.

Además del trabajo local, algunos chicos participan en competencias fuera de la ciudad. Alan mencionó los viajes a Tandil para disputar un circuito de menores que convoca a jugadores de distintos puntos del país. Sin embargo, señaló que trasladarse a otros torneos implica gastos importantes y que el camino hacia competencias provinciales y nacionales requiere un proceso de preparación y clasificación.

El semillero también representa una apuesta a futuro para la actividad, en un contexto en el que el pádel mantiene un importante nivel de participación. Según Alan, después del crecimiento que experimentó el deporte tras la pandemia, actualmente se observa una mayor estabilidad en la cantidad de jugadores.

El referente de Kiwi Padel consideró que el trabajo con los más chicos es fundamental para sostener ese crecimiento y destacó también la creciente visibilidad que tiene el pádel a nivel mundial, con más torneos y difusión a través de las redes sociales.

Por otra parte, señaló que muchos jugadores provenientes del tenis se incorporaron al pádel, una disciplina que ofrece una adaptación accesible para quienes ya tienen experiencia con la raqueta.

Finalmente, Alan invitó a las familias a acercar a sus hijos a la escuela de Kiwi Padel, que funciona los miércoles de 17.15 a 18.15, como una oportunidad para conocer el deporte, aprender sus fundamentos y compartir una actividad recreativa.