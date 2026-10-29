La Nómade Expo Tour tendrá este sábado 31 de octubre su octava edición en Tres Arroyos, con una jornada que reunirá propuestas vinculadas al turismo, la gastronomía, la cultura y el entretenimiento. La actividad es organizada por estudiantes y docentes de las carreras de Tecnicatura Superior en Turismo y Guía de Turismo del Instituto Superior de Formación Docente N.º 167.

En diálogo con Radio 3 Continental, Marcos Poliet, Chanela Trentini, Camila Azpitia y Julieta Basualdo brindaron detalles de los preparativos y destacaron la importancia de esta iniciativa, que forma parte del trabajo institucional desarrollado durante todo el año.

La Expo se desarrollará de 15.30 a 20.30, en las instalaciones del antiguo Colegio Nacional, donde funciona el Instituto 167. La propuesta se realizará al aire libre si las condiciones climáticas lo permiten y, en caso contrario, se trasladará al interior del establecimiento. La entrada será libre y gratuita.

Entre las actividades previstas habrá cocina en vivo, en articulación con la carrera de Gastronomía del Instituto 33, espectáculos de baile y música en vivo, con la participación del grupo Marea, de Claromecó, y Tamboré, encargado del cierre de la jornada.

También se dispondrá de un espacio especial para los chicos, en el marco de Halloween, con juegos, disfraces y premios. Además, habrá sorteos, sorpresas y un bono de contribución que permitirá participar por un viaje y otros productos.

Uno de los aspectos destacados de esta edición será la presencia de destinos turísticos de la región que llegarán para promocionar sus propuestas, junto con expositores que tendrán la posibilidad de mostrar y comercializar sus productos.

La organización también resaltó el acompañamiento de los sponsors, cuyo apoyo resulta fundamental para concretar el evento, y adelantó que se podrán conocer más detalles y novedades a través de las redes sociales de Nómade Expo Tour.

La inteligencia artificial aplicada al turismo será el eje temático de este año. Los organizadores explicaron que eligieron abordar una temática actual, vinculada con los cambios que atraviesa la actividad y con la importancia de la profesionalización del sector turístico, especialmente en el ámbito local.

En ese sentido, remarcaron que la Nómade representa mucho más que una actividad puntual: es un proyecto institucional que comienza a planificarse desde el inicio del ciclo lectivo, con la participación de estudiantes y docentes de ambas carreras.

Los alumnos también compartieron sus experiencias y contaron qué los motivó a elegir el turismo como camino profesional. Coincidieron en destacar el aprendizaje que surge de combinar los conocimientos adquiridos en el aula con las experiencias prácticas y el contacto directo con las personas.

Con una amplia variedad de propuestas para disfrutar en familia, la octava Nómade Expo Tour invita a la comunidad a compartir una tarde diferente, conocer alternativas turísticas y acompañar el trabajo de los estudiantes del Instituto 167.