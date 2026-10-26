La Biblioteca y la Casa de Jubilados de Empleados de Comercio son espacios de encuentro para el desarrollo de propuestas vinculadas con la estimulación cognitiva y el acompañamiento de familiares de personas con demencias.

En diálogo con Radio 3 Continental, Natalia Di Paolo explicó los objetivos de los talleres, la importancia de compartir experiencias y las próximas actividades previstas para la comunidad.

Uno de los espacios que se desarrolla en la biblioteca es el taller de estimulación cognitiva SISAMA, una propuesta sociopreventiva destinada a personas mayores de 50 años.

El objetivo es estimular las funciones cerebrales, incorporar herramientas para la vida cotidiana y generar un ámbito de encuentro y disfrute. Entre los ejercicios se trabajan la memoria, el recuerdo de nombres y situaciones, y la organización de las rutinas diarias.

“Es volver a aprender, porque siempre se puede aprender. No hay edad para aprender y lo hemos comprobado”, destacaron durante la entrevista.

Los encuentros también incluyen actividades recreativas que permiten trabajar con la memoria a través de la música y los recuerdos personales. En una de las últimas jornadas, por ejemplo, las canciones sirvieron para recuperar anécdotas, historias y experiencias de otras etapas de la vida.

De esta manera, la propuesta combina el estímulo de las capacidades cognitivas con la socialización y el bienestar de quienes participan.

Por otra parte, desde hace aproximadamente un año y medio se realizan encuentros destinados a familiares de personas con Alzheimer y otras demencias, coordinados por una de las responsables del espacio junto a Silvina Belizán, neuropsicóloga.

Las reuniones se desarrollan en la Casa de Jubilados de Empleados de Comercio y son libres y gratuitas, abiertas a toda la comunidad. No es necesario asistir regularmente ni cumplir con requisitos de afiliación para participar.

Los encuentros se llevan a cabo el último jueves de cada mes y, en cada oportunidad, se aborda una temática diferente relacionada con las demencias y las situaciones que atraviesan tanto las personas afectadas como su entorno.

En esta ocasión, la actividad contará con la participación de la licenciada en Nutrición Natalia Arnaboldi, quien brindará información sobre alimentación