En el marco de un operativo territorial del Registro Provincial de las Personas, se realizaron alrededor de 300 trámites durante las primeras dos jornadas en Tres Arroyos, con el objetivo de acercar servicios y facilitar el acceso de los vecinos a diferentes políticas públicas.

Carla Moreno brindó detalles de la iniciativa en diálogo con Radio 3 Continental y explicó que la actividad se desarrolló durante tres días consecutivos en distintos sectores de la ciudad.

El lunes, el operativo estuvo presente en el barrio Santa Teresita; el martes, en Ranchos; y este miércoles tuvo su jornada de cierre en la Plaza San Martín, de 10 a 15 horas.

Durante las jornadas, los vecinos pudieron realizar diferentes gestiones vinculadas con la documentación personal, entre ellas renovaciones de DNI, trámites por documentos vencidos y solicitudes de partidas de nacimiento.

Moreno destacó que uno de los principales beneficios de la propuesta es que los trámites son gratuitos y se realizan de manera ágil, ya que no es necesario abonar sellados.

“La principal característica es que es mucho más ágil el trámite y gratuito”, señaló.

Una vez gestionado, el DNI se envía al domicilio del titular, como ocurre habitualmente.

La entrevistada también remarcó la importancia de acercar estos servicios a los barrios para facilitar las gestiones de quienes, por diferentes motivos, encuentran dificultades para realizarlas por los canales habituales.

La propuesta contó con la participación de otros organismos e instituciones que ofrecieron servicios y actividades complementarias.

El Ministerio de Trabajo llevó adelante una campaña de sensibilización sobre distintas temáticas, mientras que el Ministerio de Desarrollo Agrario participó a través del programa Mercados Bonaerenses.

Por su parte, el Ministerio de Salud brindó controles de presión arterial y glucosa en sangre, además de entregar preservativos y repelentes.

También acompañó el Sindicato de Camioneros, que estuvo presente durante las tres jornadas y ofreció mate cocido y tortas fritas a los vecinos.

Moreno valoró la recepción que tuvo el operativo en los diferentes sectores de Tres Arroyos y destacó el trabajo de difusión realizado previamente por los promotores, quienes recorrieron las viviendas para informar sobre la iniciativa.

Según precisó, durante los primeros dos días se concretaron aproximadamente 300 trámites, mientras que para la jornada de cierre se esperaba superar los 200.

“Este tipo de operativos lo que hacen es justamente facilitarle a las personas un poco la vida, acercando las políticas públicas al territorio”, expresó.

Consultada sobre la posibilidad de realizar nuevas jornadas en localidades del distrito, Moreno indicó que existe la intención de continuar acercando estos servicios a diferentes comunidades.

Sin embargo, advirtió que la organización de los operativos implica un esfuerzo importante en materia de logística y recursos, en un contexto económico complejo para los distintos ministerios.

De todas maneras, sostuvo que la accesibilidad de los servicios en las localidades continúa siendo una prioridad y anticipó que durante el verano suelen realizarse este tipo de iniciativas.

El operativo en Tres Arroyos concluyó con atención hasta las 15 horas, ofreciendo a los vecinos la posibilidad de resolver trámites documentarios de manera gratuita y acceder a otros servicios en un mismo lugar.