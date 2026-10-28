La docente y referente de la Tecnicatura en Recreación, Patricia Tagliabue, dialogó con Radio 3 Continental sobre la realización de la Cuarta Expo Juegos, una iniciativa que busca compartir con la comunidad las experiencias lúdicas desarrolladas durante el año en el marco de los espacios de prácticas de la carrera.

La actividad se llevará a cabo el jueves 29 de octubre, de 19 a 21 horas, en las instalaciones del CEF, con ingreso por Lucio B. López 120 y también por calle Sarmiento. La propuesta está destinada a personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores.

Tagliabue explicó que la Expo Juegos es una instancia en la que los estudiantes presentan diferentes dinámicas y propuestas recreativas trabajadas durante el año.

En esta edición, el primer año de la Tecnicatura en Recreación presentará juegos a gran escala, además de juegos tradicionales y espacios vinculados con el arte. La modalidad permitirá que los asistentes recorran distintos stands y participen libremente de las actividades.

“Son distintos stands donde la gente puede ir recorriendo y jugando, como postas”, explicó.

La docente remarcó que la invitación está abierta a toda la comunidad y que no existen restricciones de edad. “De 0 a 99 años, ningún problema, está pensado para la comunidad toda”, señaló.

Uno de los principales objetivos de la propuesta es reivindicar el juego como una actividad fundamental para el desarrollo personal y los vínculos sociales.

En ese sentido, Tagliabue sostuvo que muchas veces las personas dejan de jugar al llegar a la adolescencia y, especialmente, durante la adultez, cuando las obligaciones laborales y cotidianas ocupan gran parte del tiempo.

“La idea es empezar a crear estos espacios donde el juego empieza a ser el protagonista, donde encontrarse con otros y otras a jugar sea el motivo de encuentro”, expresó.

Además, destacó la importancia de encontrar actividades que permitan disfrutar, aprender y crecer más allá de las responsabilidades diarias.

En esta oportunidad, la Expo Juegos se realizará en el CEF, un espacio que permitirá ampliar la propuesta y sumar nuevas experiencias.

Tagliabue explicó que el trabajo se lleva adelante de manera conjunta con la institución y con el Profesorado de Matemáticas, cuyos integrantes participarán con juegos relacionados con esa disciplina.

La incorporación de los juegos matemáticos apunta a demostrar que el aprendizaje también puede desarrollarse desde la experiencia y la participación.

Al respecto, la entrevistada señaló que muchas veces las dificultades para aprender matemáticas están relacionadas con la manera abstracta en que se presentan los contenidos. Por eso, consideró que el juego permite acercar los conocimientos a experiencias concretas y tangibles.

Finalmente, Patricia Tagliabue reiteró la convocatoria para este jueves 29 de octubre, de 19 a 21 horas, en el CEF, ubicado en Lucio B. López 120.

La actividad será gratuita y estará abierta a personas de todas las edades. Además, los organizadores invitaron a los asistentes a llevar el mate para compartir un momento de encuentro.

“La idea es compartir también desde ese lugar, así que todos invitados”, concluyó.