Tras un año y medio de gestiones impulsadas por padres y el concejal Adolfo Olivera, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza para transformar el sector en paseo público. Mediante el uso de luminarias solares y un esfuerzo compartido entre el municipio y la institución, buscan inaugurar la obra antes de fin de año.

El origen del reclamo: La iniciativa nació por la inquietud de los padres del Club Nacional ante la oscuridad y la peligrosidad del tramo de aproximadamente 750 metros que va desde la rotonda de Camino de Cintura (Lisandro de la Torre) hasta la entrada del predio .

Declaración como Paseo Público: El concejal Adolfo Olivera (Fuerza Patria) presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para declarar el sector como paseo público (bautizado preliminarmente como «Paseo del Golf»), lo que habilita su intervención para colocar iluminación, bancos y, a futuro, una bicisenda que beneficie a deportistas y vecinos .

Alternativa solar y costos: Aunque un tendido eléctrico tradicional de CELTA superaba los 35 millones de pesos, se optó por una opción más viable económica y logísticamente: la instalación de luces solares .

Trabajo mancomunado: Se acordó un esquema donde el municipio aportará la mano de obra y los postes, mientras que el club y los padres colaborarán en la adquisición de las unidades de iluminación .

Evento solidario: Con el fin de recaudar fondos para comprar las primeras 10 luminarias (necesarias para el tramo inicial), la comunidad del club está organizando una cena familiar y baile prevista para el próximo 14 de noviembre .