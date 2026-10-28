La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dispuso un aumento de 1,93% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares a partir de noviembre, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor de septiembre.

Se trata de la aplicación del mecanismo de movilidad mensual vigente, que ajusta las prestaciones según la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Así, desde noviembre, la jubilación máxima será de $2.988.765,82, la Prestación Básica Universal (PBU) de $203.182,22 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de $355.326,77.

Estos valores no incluyen el bono previsional de $70.000 que el Gobierno abona desde 2024, cuya continuidad, alcance y monto dependen de una decisión adicional del Poder Ejecutivo.

En octubre, el aumento había sido de 1,66% y la mínima había quedado en $435.748,51.

Asignaciones familiares

La resolución firmada por el director ejecutivo de Anses, Guillermo Héctor Arancibia, también actualiza las bases imponibles mínima y máxima, que determinan sobre qué parte del salario se calculan los aportes previsionales.

Desde noviembre, la base mínima será de $149.592,45 y la máxima, de $4.861.685,38.

Además, se actualizan las remuneraciones que se toman en cuenta para calcular el haber inicial de las nuevas jubilaciones, para quienes cesen en la actividad desde el 31 de octubre o soliciten la prestación desde el 1 de noviembre, incluidos quienes sigan trabajando bajo el régimen de compatibilidad.

En cuanto a las asignaciones familiares, los montos varían según los ingresos del grupo familiar, y el cobro está sujeto a un tope individual: si uno de los integrantes lo supera, el hogar puede quedar excluido

. La Asignación por Hijo y la Prenatal tendrán un valor máximo de $79.812,80 por hijo para familias con ingresos de hasta $1.212.301 mensuales.

Para hogares con ingresos de entre $1.212.301,01 y $1.777.957, el monto será de $53.838,46; entre $1.777.957,01 y $2.052.708, de $32.564,29; y entre $2.052.708,01 y $6.419.726, de $16.801,94.

En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad no rige el tope de ingresos, aunque el monto también se escalona.

Será de $259.861,30 para familias con ingresos de hasta $1.212.301, de $183.835,73 para las que perciban entre $1.212.301,01 y $1.777.957, y de $116.023,37 a partir de ese nivel.

Por último, las asignaciones de pago único quedarán en $93.032,34 por Nacimiento, $556.214 por Adopción y $139.297,43 por Matrimonio, mientras que la asignación por Cónyuge para jubilados y pensionados del sistema contributivo será de $19.365,68 mensuales.

(Con información de DIB)