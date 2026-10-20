La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó la postergación de los próximos vencimientos de los impuestos Inmobiliario Rural, Inmobiliario Complementario y Automotor.

En todos los casos, habrá tiempo para pagar hasta el 12 de noviembre, sin recargos y manteniendo los beneficios vigentes.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, reprograma el vencimiento del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, originalmente previsto para el 5 de noviembre, y el del Impuesto Automotor, que estaba fijado para el 10 de noviembre.

De esta manera, quienes realicen el pago hasta el 12 de noviembre podrán cumplir con sus obligaciones en término, sin recargos y conservando las bonificaciones que correspondan.

Las nuevas fechas ya fueron actualizadas de forma automática en todos los medios de pago habilitados por ARBA. Las boletas pueden descargarse desde www.arba.gov.ar, donde también es posible consultar el importe y realizar el pago de manera digital.

Entre las opciones disponibles se encuentran las tarjetas de débito y crédito y la generación de un código de pago electrónico para operar mediante homebanking o cajeros automáticos.

(Con información de DIB)