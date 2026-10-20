En el marco del Comité de Cuenca de las Subregiones A2 y A3 del Río Salado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires encabezó en la localidad de Bragado la presentación oficial del nuevo Visor Hidrometeorológico. La jornada estuvo liderada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, junto a intendentes, referentes del sector agropecuario, representantes universitarios, entidades científicas, bomberos voluntarios y organizaciones comunitarias de la región.

La herramienta, desarrollada a través del Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH) de la Autoridad del Agua (ADA) y en articulación con las carteras de Ambiente y Desarrollo Agrario, permite visualizar en tiempo real variables clave como registros de precipitaciones, niveles de ríos y arroyos, calidad del agua y estado de napas freáticas. La plataforma cuenta con acceso público y gratuito a través de su sitio web, integrando mediciones de 150 Estaciones de Monitoreo Automático (EMA) provinciales, privadas y de organismos nacionales, con la proyección de alcanzar las 250 estaciones para el período 2026-2030.

Durante el encuentro, Katopodis destacó la importancia de la prevención y la planificación coordinada ante el cambio climático y el impacto proyectado del fenómeno de El Niño para el período 2026-2027. «Gobernar y administrar el agua requiere coordinación entre todos los sectores e inversión en infraestructura para dar mejores respuestas y soluciones», enfatizó el funcionario, al tiempo que cuestionó la parálisis de fondos para obras hídricas por parte de la administración nacional y ratificó la vocación de diálogo e inversión permanente impulsada por la gestión del gobernador Axel Kicillof.

El lanzamiento forma parte del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático que la provincia ejecuta desde 2025. Además del acceso libre para la ciudadanía, los municipios bonaerenses dispondrán de un usuario asignado para configurar tableros de control personalizados y alertas tempranas, fortaleciendo así la capacidad de respuesta local frente a eventuales emergencias hídricas.

Fuente: Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires

Fotografía: Prensa del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires