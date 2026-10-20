El funcionario Martín Garate detalló detalles del sorteo de 120 preadjudicatarios y 25 suplentes entre más de 1.500 inscriptos, destacando la alta demanda habitacional y la situación económica actual.
- Preadjudicación y controles: Se sortearon 120 preadjudicatarios y 25 suplentes cuya documentación será corroborada por el Instituto de la Vivienda para asegurar que cumplan con los requisitos (no tener otra vivienda ni ser beneficiarios de otro plan).
- Cupo por discapacidad: Se registraron 324 familias con certificado de discapacidad, destinándose las primeras 6 viviendas a este grupo. Quienes no salgan favorecidos participan luego en el sorteo general.
- Déficit habitacional y contexto: Garate expresó preocupación por la falta de programas nacionales de vivienda, señalando que hay unas 1.400 familias a la espera de una solución.
Asimismo, remarcó la dificultad diaria para alquilar, comprar materiales de construcción o pagar mano de obra, y mencionó la continuidad de asistencias municipales y provinciales mediante entrega de materiales y nuevos fondos anunciados.