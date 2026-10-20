El funcionario Martín Garate detalló detalles del sorteo de 120 preadjudicatarios y 25 suplentes entre más de 1.500 inscriptos, destacando la alta demanda habitacional y la situación económica actual.

Preadjudicación y controles: Se sortearon 120 preadjudicatarios y 25 suplentes cuya documentación será corroborada por el Instituto de la Vivienda para asegurar que cumplan con los requisitos (no tener otra vivienda ni ser beneficiarios de otro plan).

Cupo por discapacidad: Se registraron 324 familias con certificado de discapacidad, destinándose las primeras 6 viviendas a este grupo. Quienes no salgan favorecidos participan luego en el sorteo general.

Déficit habitacional y contexto: Garate expresó preocupación por la falta de programas nacionales de vivienda, señalando que hay unas 1.400 familias a la espera de una solución.

Asimismo, remarcó la dificultad diaria para alquilar, comprar materiales de construcción o pagar mano de obra, y mencionó la continuidad de asistencias municipales y provinciales mediante entrega de materiales y nuevos fondos anunciados.