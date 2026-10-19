Con gran entusiasmo y el fervor habitual de cada año, la comunidad educativa dio inicio a una nueva edición de la Semana de la Familia. En diálogo con el Padre Alexander Díaz Guevara, se conocieron los detalles de las actividades programadas para celebrar y fortalecer los lazos comunitarios.

El lanzamiento oficial tuvo lugar con una emotiva Eucaristía celebrada en el colegio. Posteriormente, estudiantes y docentes salieron a las calles para llevar adelante una «movida misionera». «Estamos compartiendo con toda la ciudad de Tres Arroyos, con la sociedad tresarroyense, nuestro ser familia, como Jesús, María y José, que es lo que vivimos en nuestro colegio día a día», expresó el Padre Alexander.

Las propuestas generan un profundo entusiasmo entre los alumnos, quienes esperan estas fechas con gran ilusión. Según detalló el sacerdote, la programación de la semana incluye diversas iniciativas orientadas a la integración y el trabajo conjunto: