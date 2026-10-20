La medida cuenta con el respaldo del Sindicato de Camioneros y tiene alcance nacional.

En la mañana de este martes, los empleados de la sucursal de OCA en Tres Arroyos iniciaron una medida de fuerza por tiempo indeterminado ante la falta de cobro de la totalidad de sus sueldos. Según explicó el referente gremial Rubén Carabajal en el lugar, los trabajadores han percibido únicamente un 40% de su salario correspondiente y no cuentan con certezas sobre cuándo se depositará el 60% restante.

«Ya se ha vuelto recurrente que cobren fuera de término, pero esto es la gota que rebalsó el vaso: estamos a 20 y no llegaron a cobrar ni la mitad», expresó el representante. Asimismo, remarcó que desde la firma no se ha brindado ninguna explicación oficial sobre los motivos de la demora, pese a que la sucursal funciona a pleno ritmo de trabajo diario.

El reclamo cuenta con el respaldo del Sindicato de Camioneros y se réplica en diversas sedes de la provincia de Buenos Aires, como Tandil, y de todo el país. Desde el gremio aclararon que la retención de tareas continuará firme hasta tanto la empresa no acredite la totalidad de los salarios adeudados.

Por último, consultado sobre la coyuntura general, el dirigente señaló preocupación por la profundización de la crisis socioeconómica: «La falta de pago, los despidos, el bajo consumo y salarios que no alcanzan son realidades que golpean a todos; nuestro objetivo es estar cerca de los trabajadores para alivianar este difícil momento»