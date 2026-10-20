El caso por la desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente rural que es buscada intensamente en la provincia de Corrientes desde el pasado 7 de octubre, sumó un capítulo de altísima tensión institucional y judicial. En las últimas horas, trascendió que el peón rural Ernesto Ezequiel Bordón, aprehendido en el marco de la causa, declaró ante las autoridades que la maestra fue asesinada. Sin embargo, su abogado defensor, Norberto Codazzi, salió al cruce de esos dichos para invalidar el testimonio y denunciar severos apremios ilegales.

Según detalló el letrado en declaraciones periodísticas, Bordón fue víctima de torturas físicas y tormentos por parte de efectivos policiales al momento de su arresto, lo que habría provocado una confesión sin sustento real. De acuerdo con la versión de la defensa, el hombre —que padece un retraso mental no diagnosticado formalmente y es analfabeto— fue golpeado, maniatado y arrastrado por el barro con la cincha de un caballo para forzar un relato. Ante la desesperación del interrogatorio, el trabajador habría elaborado la hipótesis del homicidio afirmando que el cuerpo de Godoy fue arrojado a un bañado, para luego retractarse ante su representante legal.

Por el momento, el fiscal Javier Mosquera ordenó la detención de Bordón únicamente bajo la acusación de falso testimonio y entorpecimiento de la investigación, descartando por ahora una imputación directa por la desaparición o un eventual femicidio. En paralelo, la defensa solicitó pericias psicológicas forenses para determinar la capacidad intelectual del imputado y reclamó al Ministerio Público Fiscal que dirija el foco de las sospechas hacia los propietarios de la estancia El Curupí, el establecimiento donde se perdió el rastro de la docente.

Mientras la controversia en torno a las actuaciones policiales escala, cerca de un centenar de efectivos, apoyados por drones, perros adiestrados y patrullas montadas, continúan desplegados en los terrenos anegados y de difícil acceso del paraje El Malezal. La reconstrucción judicial confirmó que Godoy llegó a la escuela el 6 de octubre y mantuvo contacto con su familia por última vez la noche siguiente; su paradero sigue siendo un enigma absoluto para los investigadores.

Fuente: Infobae

Fotografía: Infobae y Ministerio Público Fiscal de Corrientes