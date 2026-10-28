El Municipio de Tres Arroyos dio un paso decisivo en la concreción de un reclamo histórico del sector del transporte local. Recientemente se llevó a cabo la firma de convenios institucionales que permitirán avanzar en las gestiones para que los conductores profesionales de la ciudad y la región puedan tramitar y realizar sus exámenes psicofísicos obligatorios sin necesidad de trasladarse a otros distritos.

La iniciativa es impulsada por el intendente Pablo Garate, quien venía trabajando en el proyecto desde su etapa como diputado provincial. Tras un extenso camino de negociaciones y articulación institucional, la firma de estos acuerdos representa el tramo final de un proceso destinado a facilitar y descentralizar la obtención de licencias de conducir profesionales en el partido.

El nuevo esquema se estructura a través de dos pilares fundamentales. Por un lado, se suscribió un convenio con ISITRANS (Institutos de Servicios Integrales para el Transporte), entidad que se encargará del dictado de las capacitaciones obligatorias requeridas. Por el otro, se sumó el acuerdo previo con CONFEDERADA, organismo que tendrá a su cargo la ejecución de las evaluaciones médicas correspondientes en dependencias locales.

Ambos convenios, acompañados por la totalidad de la documentación técnica y administrativa respaldatoria, ya fueron elevados formalmente ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para su correspondiente evaluación y homologación. Una vez obtenida la autorización del organismo nacional, las entidades firmantes quedarán plenamente habilitadas para comenzar a operar en la ciudad.