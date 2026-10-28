Una de las peores tragedias viales y ferroviarias de los últimos tiempos en Europa tuvo lugar este miércoles en la provincia de Toledo, España, donde al menos 46 personas perdieron la vida y numerosas resultaron heridas tras el choque entre dos trenes de alta velocidad. El incidente paralizó por completo el servicio en la estratégica línea que une la capital española con la región de Andalucía.

De acuerdo con los reportes preliminares brindados por las autoridades locales y los operadores ferroviarios, el siniestro se registró en el tramo comprendido entre las localidades toledanas de Mora y Orgaz. El impacto se produjo cuando una formación de alta velocidad de la empresa Renfe (AVE) colisionó contra un tren de la compañía privada Iryo que, según las primeras hipótesis bajo investigación, se encontraba detenido sobre las vías por motivos que todavía se intentan esclarecer.

La violencia del impacto provocó el desprendimiento y la caída de al menos dos vagones por un empinado terraplén, lo que agravó drásticamente el saldo de víctimas fatales y heridos. Inmediatamente se puso en marcha un amplio despliegue operativo coordinado por los servicios de emergencia de la región, con la participación de dotaciones de bomberos provenientes de diversos municipios, fuerzas de seguridad, unidades móviles de vigilancia intensiva y helicópteros sanitarios destinados al traslado urgente de los afectados hacia los centros de salud de la zona.

Ante la magnitud del desastre, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) comunicó la interrupción total de la circulación en el corredor de alta velocidad. En tanto, referentes de la política nacional expresaron su profundo pesar; entre ellos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó su absoluta consternación frente a lo sucedido y transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas fatales y de los pasajeros afectados por la catástrofe.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas / Medios de cobertura internacional.

Fotografía: Archivo periodístico / Autoridades de emergencias de España.